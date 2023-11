Millised gripitüved on 2023. aasta vaktsiinis?

Gripihooaja lähenedes mõtlevad paljud inimesed, milliseid gripitüvesid 2023. aasta gripivaktsiin katab. Gripiviirus on kurikuulus oma muteerumis- ja muutumisvõime poolest, mistõttu peavad teadlased vaktsiini igal aastal uuendama, et tagada selle tõhusus. Selle artikli eesmärk on pakkuda teile uusimat teavet 2023. aasta gripivaktsiinis sisalduvate tüvede kohta.

Mis on gripitüvi?

Gripitüvi viitab konkreetsele gripiviiruse alatüübile või variandile. Gripiviirusi on neli peamist tüüpi: A, B, C ja D. A- ja B-gripiviirused on kõige levinumad ja põhjustavad hooajalisi gripipuhanguid inimestel.

Kuidas valitakse vaktsiini jaoks tüved?

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja teiste tervishoiuasutuste eksperdid jälgivad igal aastal hoolikalt gripiviiruste ülemaailmset levikut. Nad koguvad andmeid kõige levinumate tüvede kohta ja teevad ennustusi selle kohta, millised neist eelseisval gripihooajal tõenäoliselt levivad. Selle teabe põhjal soovitavad nad lisada tüved iga-aastasesse gripivaktsiini.

Millised tüved on 2023. aasta gripivaktsiinis?

2023. aasta gripivaktsiinis sisalduvad konkreetsed tüved võivad olenevalt piirkonnast ja tootjast erineda. Siiski on WHO soovitanud, et 2023. aasta vaktsiin peaks sisaldama järgmisi tüvesid:

1. Gripi A (H1N1) tüvi: seda tüvi tuntakse üldiselt seagripi nime all ja see on levinud alates 2009. aasta pandeemiast. See on jätkuvalt hooajalise gripi oluline põhjus.

2. Gripi A (H3N2) tüvi: see tüvi on viimastel aastatel olnud gripipuhangute peamine põhjus ja seda seostatakse raskemate haigustega, eriti vanemate inimeste seas.

3. Gripi B (Victoria liini) tüvi: see tüvi kuulub B/Victoria liini ja on levinud kogu maailmas. See põhjustab märkimisväärse osa gripijuhtudest, eriti lastel.

4. Gripi B (Yamagata liini) tüvi: see tüvi kuulub B/Yamagata liini ja on samuti laialt levinud. See on veel üks hooajalise gripi põhjus, mis mõjutab peamiselt vanemaid lapsi ja noori täiskasvanuid.

Oluline on märkida, et vaktsiinis sisalduvad tüved võivad erineda sõltuvalt erinevate tootjate kasutatavast ravimvormist. Seetõttu on kõige täpsema ja ajakohasema teabe saamiseks alati soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajatega või tutvuda ametlike juhistega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2023. aasta gripivaktsiin peaks katma A-gripi (H1N1 ja H3N2) ja B-gripi (Victoria ja Yamagata liinid) levinud tüved. Nende tüvede vastu vaktsineerimine võib oluliselt vähendada gripiga seotud tüsistuste riski ja kaitsta nii üksikisikuid kui ka kogukondi hooajalise gripi eest. Ärge unustage konsulteerida tervishoiutöötajatega, et saada isikupärast nõu ja olla kursis viimaste gripivaktsiini soovitustega.