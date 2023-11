Kui suur protsent inimestest pole COVID-i põdenud?

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt kogukondi kogu maailmas, tekib sageli üks küsimus: kui suur protsent inimestest pole viirusesse nakatunud? Kuigi täpse arvu kindlaksmääramine on keeruline, annavad mitmesugused uuringud ja küsitlused mõningase ülevaate sellest, kui suur osa elanikkonnast on viirusest puutumata.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on 2021. aasta oktoobri seisuga hinnanguliselt umbes 15% maailma elanikkonnast nakatunud COVID-19-sse. See tähendab, et ligikaudu 85% inimestest ei ole viirusesse nakatunud. Siiski on oluline märkida, et need arvud võivad riigiti ja piirkonniti märkimisväärselt erineda testimisvõimsuse, aruandlussüsteemide ja ohjeldamismeetmete erinevuse tõttu.

FAQ:

K: Kuidas arvutatakse nende inimeste protsent, kes pole COVID-19 põdenud?

V: Nende inimeste protsent, kellel pole COVID-19 nakatunud, arvutatakse, lahutades kinnitatud juhtumite protsendi 100%-st. Näiteks kui 15% elanikkonnast on viiruse suhtes positiivsed, siis 100% – 15% = 85% inimestest pole COVID-19 põdenud.

K: Miks on keeruline määrata nende inimeste täpset protsenti, kellel pole COVID-19 nakatunud?

V: COVID-19 põdemata inimeste täpse protsendi määramine on mitme teguri tõttu keeruline. Nende hulka kuuluvad testimisvõime ja -strateegiate erinevused eri piirkondades, juhtumite alateatamine, asümptomaatilised infektsioonid, mis jäävad avastamata, ja pandeemia dünaamiline olemus.

K: Kas nende inimeste protsent, kellel pole COVID-19 nakatunud, tähendab, et nad on immuunsed?

V: Ei, nende inimeste protsent, kellel pole COVID-19 nakatunud, ei tähenda tingimata, et nad on viiruse suhtes immuunsed. See lihtsalt näitab, et nad pole mõõtmispunktini nakatunud. Immuunsuse võib saada vaktsineerimise või varasema nakatumise kaudu, kuid kaitse kestus ja tase on inimestel erinev.

K: Kas nende inimeste protsent, kellel pole COVID-19 põdenud, muutub aja jooksul?

V: Jah, inimeste protsent, kellel pole COVID-19 nakatunud, muutub aja jooksul, kuna viirus jätkab levikut ja mõjutab erinevaid elanikkondi. Sellised tegurid nagu vaktsineerimiskampaaniad, uute variantide esilekerkimine ja rahvatervise meetmed võivad mõjutada inimeste osakaalu, kes jäävad nakatumata.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi täpse arvu kindlaksmääramine on keeruline, ei ole hinnanguliselt umbes 85% maailma elanikkonnast COVID-19-sse nakatunud. Enda ja teiste viiruse eest kaitsmiseks on aga ülioluline jätkata rahvatervise juhiste järgimist, nagu vaktsineerimine, maskide kandmine ja sotsiaalne distantseerumine.