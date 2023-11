Mis on Walmarti 10 jala reegel?

Rahvusvaheline jaemüügiettevõte Walmart on tuntud oma pühendumuse poolest suurepärase klienditeeninduse pakkumisele. Üks peamisi põhimõtteid, mida Walmarti töötajad on koolitatud järgima, on "10 jala reegel". See reegel julgustab töötajaid tunnustama ja abistama kliente, kes on neist 10 jala raadiuses. Kuid mida see reegel täpselt tähendab ja miks on see Walmarti jaoks nii oluline?

10 jala reegel on lihtne kontseptsioon, mis nõuab Walmarti töötajatelt silmside loomist, tervitamist ja abi pakkumist igale kliendile, kes on neist 10 jala raadiuses. See reegel kehtib kõigi töötajate kohta, olenemata nende ametikohast ettevõttes. Olenemata sellest, kas olete kassapidaja, laomüüja või juht, eeldatakse, et suhtlete klientidega ja pakute neile positiivset ostukogemust.

10 jala reeglit rakendades soovib Walmart luua oma klientidele tervitatava ja abivalmis keskkonna. See tagab, et kliendid tunnevad end väärtustatuna ja nende eest hoolitsetuna, mis võib oluliselt mõjutada nende üldist rahulolu kauplusega. See reegel aitab ka Walmartil konkurentidest eristuda, rõhutades personaliseeritud klienditeeninduse tähtsust.

FAQ:

K: Kuidas on 10 jala reeglist klientidele kasu?

V: 10 jala reegel tagab, et kliendid saavad Walmarti töötajatelt kohest tähelepanu ja abi, mis parandab nende ostukogemust ja paneb nad tundma end väärtustatuna.

K: Kas 10 jala reegel on kõigile Walmarti töötajatele kohustuslik?

V: Jah, 10 jala reegel on Walmarti klienditeeninduse koolituse oluline osa ja kõik töötajad peaksid seda järgima.

K: Kas 10 jala reegel kehtib veebiostude puhul?

V: 10 jala reegel keskendub peamiselt poesisestele interaktsioonidele. Walmart rõhutab aga ka suurepärase klienditeeninduse pakkumist oma veebipõhises ostukogemuses.

K: Kuidas Walmart oma töötajaid 10 jala reegli järgi koolitab?

V: Walmart lisab 10 jala reegli oma töötajate koolitusprogrammidesse, mis hõlmavad rollimängude stsenaariume ja klienditeeninduse töötubasid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti 10 jala reegel on klienditeeninduse põhimõte, mis nõuab, et töötajad tunnustaksid ja abistaksid kliente, kes on neist 10 jala raadiuses. Selle reegli rakendamisega soovib Walmart luua oma klientidele positiivse ja isikupärastatud ostukogemuse. Olles pühendunud erakordsele klienditeenindusele, seab Walmart jätkuvalt esikohale oma ostjate rahulolu.