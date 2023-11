Mis on Walmart maailmas?

Walmart, Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte, on vaieldamatult üks suurimaid ettevõtteid maailmas. Oma ulatusliku hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide keti poolest tuntud Walmart omab märkimisväärset esindatust nii Ameerika Ühendriikides kui ka kogu maailmas. Aga kus on see globaalsete edetabelite poolest?

Viimaste andmete kohaselt on Walmartil globaalsel ärimaastikul muljetavaldav positsioon. 2021. aasta seisuga on Walmart tulude järgi maailma suurim ettevõte. See tähendab, et see teenib rohkem tulu kui ükski teine ​​​​ettevõte maailmas. Selle tohutu tulu annab tunnistust selle suurest kliendibaasist ja võimest rahuldada mitmesuguseid tarbijate vajadusi.

Walmarti domineerimist jaemüügisektoris rõhutab veelgi tema järjekindel positsioon Fortune Global 500 nimekirjas. See mainekas nimekiri reastab nende tulude põhjal 500 parimat ettevõtet kogu maailmas. Walmart on järjekindlalt taganud koha selle nimekirja esikümnes juba mitu aastat, näidates oma püsivat edu ja mõju maailmaturul.

FAQ:

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab ettevõtte äritegevuse, näiteks toodete või teenuste müügi kaudu teenitud raha kogusummale.

K: Mis on Fortune Global 500 nimekiri?

V: Fortune Global 500 nimekiri on iga-aastane edetabel 500 parima ettevõtte kohta kogu maailmas, mis põhineb nende tuludel. See annab ülevaate suurimatest ja mõjukamatest ettevõtetest erinevates tööstusharudes.

K: Kas Walmart on kasumi poolest suurim ettevõte?

V: Kuigi Walmart hoiab tulude osas esikohta, ei pruugi see olla kasumi poolest suurim ettevõte. Kasumlikkus sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas kuludest, investeeringutest ja üldisest finantsjuhtimisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti ülemaailmne edetabel käibelt suurima ettevõttena tugevdab tema positsiooni jaemüügihiiglasena. Tema järjekindel kohalolek edetabelis näitab tema võimet kohaneda tarbijate muutuvate nõudmistega ja säilitada tugev kohalolek turul. Kuna Walmart jätkab oma tegevuse laiendamist ja uuendusi jaemüügisektoris, jääb selle paremusjärjestus tõenäoliselt silmapaistvaks ka järgmistel aastatel.