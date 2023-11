Kuidas uut viirust nimetatakse?

Viimastel kuudel on maailma tähelepanu köitnud uus viirus, mis on põhjustanud laialdast muret ja ajendanud ülemaailmseid jõupingutusi selle leviku ohjeldamiseks. See uudne viirus, ametliku nimega SARS-CoV-2, vastutab COVID-19 nime all tuntud haiguse eest. Selle viiruse puhang tuvastati esmakordselt Hiinas Wuhanis 2019. aasta detsembris ja sellest ajast on saanud ülemaailmne pandeemia.

Mis on SARS-CoV-2?

SARS-CoV-2 kuulub viiruste perekonda, mida nimetatakse koroonaviirusteks ja mis teadaolevalt põhjustavad inimestel hingamisteede haigusi. Nimetus "koroonaviirus" tuleneb kroonitaolistest naelu, mis mikroskoobi all vaadatuna viiruse pinnalt välja ulatuvad. See konkreetne tüvi SARS-CoV-2 on tihedalt seotud viirusega, mis põhjustas aastatel 2002–2003 ägeda ägeda respiratoorse sündroomi (SARS) puhangu.

Mis on COVID-19?

COVID-19 on haigus, mida põhjustab SARS-CoV-2 viirus. Akronüüm tähistab "koronaviirushaigust 2019", mis näitab selle esmakordse tuvastamise aastat. See haigus mõjutab peamiselt hingamisteid ja võib ulatuda kergetest sümptomitest, nagu palavik ja köha, kuni raske hingamispuudulikkuse ja elundipuudulikkuseni. See võib olla eriti ohtlik vanematele täiskasvanutele ja inimestele, kellel on terviseprobleemid.

FAQ:

K: Kuidas viirus levib?

V: Viirus levib peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, kui nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib. See võib levida ka viirusega saastunud pindade või esemete puudutamisel ja seejärel näo puudutamisel.

K: Millised on COVID-19 sümptomid?

V: Tavalisteks sümptomiteks on palavik, köha, õhupuudus, väsimus, kehavalud, kurguvalu ning maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus. Siiski võivad mõned isikud olla asümptomaatilised või kogeda kergeid sümptomeid.

K: Kuidas ma saan end kaitsta?

V: Väga oluline on järgida head hügieeni, nagu sage kätepesu, avalikus kohas maski kandmine, teistega füüsilise distantsi hoidmine ja suurte kogunemiste vältimine. Oluline on järgida tervishoiuasutuste juhiseid ja soovitusi.

K: Kas vaktsiini on olemas?

V: Jah, COVID-19 vastu võitlemiseks on välja töötatud ja lubatud hädaolukorras kasutamiseks mitu vaktsiini. Viiruse leviku ohjeldamiseks on ülemaailmselt käimas vaktsineerimiskampaaniad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et uus viirus SARS-CoV-2 vastutab COVID-19 nime all tuntud haiguse eest. Selle ülemaailmse pandeemia mõju leevendamiseks on ülioluline olla kursis viimaste arengutega, järgida soovitatud juhiseid ning seada esikohale isiklik ja rahvatervis.