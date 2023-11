Mis on Walmartis tasuta kohaletoimetamise minimaalne tellimuse väärtus?

Walmart, üks maailma suurimaid jaemüügikorporatsioone, pakub oma klientidele mugavat veebipõhise ostukogemust. Interneti-ostlemise populaarsuse kasvuga on paljud inimesed uudishimulikud Walmartis tasuta kohaletoimetamiseks vajaliku minimaalse tellimuse väärtuse üle. Käesolevas artiklis uurime seda teemat ja anname vastused mõnele korduma kippuvale küsimusele.

Tasuta kohaletoimetamise minimaalne tellimuse väärtus:

Walmart muutis hiljuti oma tarnepoliitikat, et pakkuda oma klientidele rohkem paindlikkust ja mugavust. Praeguse seisuga on Walmartis tasuta kohaletoimetamiseks nõutav minimaalne tellimuse väärtus 35 dollarit. See tähendab, et kui teie veebipõhine ost ületab 35 dollarit, ei võeta teilt kohaletoimetamise eest lisatasusid.

See uus lävi on märkimisväärne edasiminek klientidele, kes pidid varem tasuta kohaletoimetamiseks täitma kõrgema minimaalse tellimuse väärtuse. Alandades nõude 35 dollarile, on Walmart muutnud üksikisikute jaoks mugavamaks, et nad saaksid oma ostud nende koduuksele toimetada ilma lisakulusid kandmata.

Korduma kippuvad küsimused:

1. Kas ma saan kombineerida mitut toodet, et saavutada minimaalne tellimuse väärtus 35 $?

Jah, saate kombineerida mitut toodet, et täita minimaalse tellimuse väärtus 35 dollarit. Kuni teie veebipõhise ostukorvi koguväärtus ületab 35 dollarit, on teil õigus saada tasuta kohaletoimetamist.

2. Kas minimaalne tellimuse väärtus kehtib kõikidele toodetele?

Minimaalne tellimuse väärtus kehtib enamiku Walmartis veebis ostmiseks saadaolevate toodete kohta. Siiski võib esineda mõningaid erandeid, näiteks liiga suured või rasked esemed, mis nõuavad erilist käsitsemist või kohaletoimetamist. Sellistel juhtudel võivad kehtida lisatasud.

3. Kas minimaalne tellimuse väärtus on kõigi tarnevõimaluste puhul sama?

Jah, minimaalne tellimuse väärtus 35 dollarit kehtib kõikidele Walmarti pakutavatele tarnevõimalustele, sealhulgas tavatarnele ja kiirtarnele. Olenemata teie valitud tarnekiirusest, kuni teie tellimus vastab miinimumnõuetele, ei võeta teilt tarnetasusid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart on määranud tasuta kohaletoimetamise minimaalseks tellimuse väärtuseks 35 dollarit, mis võimaldab klientidel nautida veebiostlemise mugavust ilma täiendavate kohaletoimetamistasudeta. See muudatus poliitikas näitab Walmarti pühendumust pakkuda oma veebiklientidele sujuvat ja taskukohast ostukogemust. Seega, järgmine kord, kui ostate Walmartis, pidage meeles, et saate tasuta kohaletoimetamist kasutada, kui järgite minimaalse tellimuse väärtust 35 dollarit.