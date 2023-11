Mis on WiFi-kõnede negatiivne külg?

Tänapäeva kiires maailmas on ühenduses püsimine olulisem kui kunagi varem. Wi-Fi-kõnede tulekuga saavad inimesed teha ja vastu võtta kõnesid Wi-Fi-võrgu kaudu, selle asemel, et loota ainult mobiilsidevõrkudele. See tehnoloogia on populaarsust kogunud tänu oma mugavusele ja kulude kokkuhoiu eelistele. Kuid nagu igal teisel tehnoloogial, on ka WiFi-kõnedel oma varjuküljed.

Wi-Fi-kõnede üks peamisi miinuseid on kõne halva kvaliteedi võimalus. Kuigi WiFi-võrgud võivad pakkuda kiiret Interneti-kiirust, on need vastuvõtlikud häiretele ja ummikutele. See võib põhjustada kõnede katkemist, viivitusi ja halba helikvaliteeti. Kõne kvaliteeti võivad mõjutada sellised tegurid nagu kaugus WiFi-ruuterist, võrgu ummikud ja Wi-Fi signaali kvaliteet. Seega, kuigi WiFi-kõned võivad olla suurepäraseks alternatiiviks, kui mobiilsidevõrk on nõrk, ei pruugi see alati pakkuda sama töökindluse ja selguse taset kui traditsioonilised mobiilsidekõned.

Wi-Fi-kõnede teine ​​negatiivne külg on selle sõltuvus stabiilsest Interneti-ühendusest. Kui WiFi-võrgus esineb katkestus või see muutub ebastabiilseks, võib see kõne katkestada või takistada selle ühenduse loomist. See võib olla eriti problemaatiline piirkondades, kus Interneti-ühendus on ebausaldusväärne või piiratud. Lisaks, kui reisite rahvusvaheliselt ja kasutate Wi-Fi-kõnesid, võib teil tekkida raskusi usaldusväärse WiFi-võrgu leidmisel, eriti kaugetes piirkondades või piiratud infrastruktuuriga riikides.

FAQ:

K: Mis on Wi-Fi helistamine?

V. Wi-Fi-kõned on funktsioon, mis võimaldab kasutajatel teha ja vastu võtta telefonikõnesid, kasutades mobiilsidevõrgu asemel Wi-Fi-võrku. See võib olla kasulik nõrga mobiilse levialaga piirkondades või rahvusvahelisel reisil.

K: Kas WiFi-kõned kasutavad andmeid?

V: Jah, WiFi-kõned kasutavad teie Interneti-ühenduse andmeid. Siiski kulutab see tavaliselt vähem andmeid võrreldes muude andmemahukate tegevustega, nagu video voogesitus või suurte failide allalaadimine.

K: Kas ma saan kasutada Wi-Fi-kõnesid välismaal?

V: Jah, saate kasutada Wi-Fi-kõnesid välismaal seni, kuni teil on stabiilne Interneti-ühendus. Siiski on oluline märkida, et rahvusvahelised WiFi-võrgud ei pruugi alati olla hõlpsasti kättesaadavad ega usaldusväärsed.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Wi-Fi-kõned pakuvad mugavust ja kulude kokkuhoidu, on sellel mõned varjuküljed. Peamised puudused on halb kõne kvaliteet ja sõltuvus stabiilsest Interneti-ühendusest. Enne ainult WiFi-kõnedele lootmist on oluline neid tegureid arvesse võtta, eriti ebausaldusväärse Interneti-juurdepääsuga piirkondades või kaugematesse kohtadesse reisimisel.