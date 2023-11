Mis vahe on Walmartil ja Walmartil?

Üllatava pöördega on turule kerkinud kaks samanimelist jaemüügihiiglast, mis tekitavad tarbijates segadust. Walmart, tuntud Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte, jagab nüüd tähelepanu teise ettevõttega, mis kannab sama nime. Kuid mis täpselt on nende kahe Walmarti üksuse erinevus? Sukeldume detailidesse.

Walmart Corporation:

Esimene ja tuttavam Walmart on tunnustatud jaemüügiettevõte, mille asutas Sam Walton 1962. aastal. Walmart Corporation, mille peakontor asub Arkansase osariigis Bentonville'is, haldab laiaulatuslikku hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide võrgustikku üle maailma. See on tuntud oma laia tootevaliku, konkurentsivõimeliste hindade ja laialdase kohaloleku poolest nii veebis kui ka väljaspool seda.

Walmart Inc.:

Teine Walmart on turul suhteliselt uus tegija. Walmart Inc. on Kanada tehnoloogiaettevõte, mis pakub uuenduslikku e-kaubanduse platvormi. Selle eesmärk on muuta jaekaubanduses revolutsioon, pakkudes oma veebisaidi ja mobiilirakenduse kaudu sujuvat veebiostlemise kogemust. Kuigi Walmart Inc. jagab sama nime kui Ameerika jaemüügihiiglane, on Walmart Inc. sõltumatu üksus, mis ei ole Walmart Corporationiga seotud.

FAQ:

K: Kas Walmart Corporation ja Walmart Inc. on seotud?

V: Ei, Walmart Corporation ja Walmart Inc. on eraldiseisvad üksused, millel pole seost ega seotust.

K: Kas ma saan sisseoste teha nii Walmart Corporationis kui ka Walmart Inc-is?

V: Jah, saate osta mõlemas üksuses. Walmart Corporation haldab füüsilisi poode, samas kui Walmart Inc. pakub veebipõhist ostuplatvormi.

K: Kas tooted ja hinnad on mõlemas Walmarti üksuses samad?

V: Walmart Corporationi ja Walmart Inc. toodete pakkumised ja hinnad võivad erineda. Täpse teabe saamiseks on soovitatav kontrollida iga üksuse veebisaiti või külastada nende vastavaid kauplusi.

K: Kas Walmart Inc. plaanib oma tegevust laiendada?

V: Kasvava tehnoloogiaettevõttena plaanib Walmart Inc. oma tegevust laiendada ja jõuda tulevikus rohkemate klientideni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi mõlemad üksused jagavad nime "Walmart", on need erinevad ja üksteisest eraldatud. Walmart Corporation on väljakujunenud jaemüügihiiglane, samas kui Walmart Inc. on Kanada tehnoloogiaettevõte, mille eesmärk on jaekaubanduses oma veebiplatvormi kaudu revolutsiooni teha. Seega, kui kuulete järgmine kord, kui keegi Walmarti mainib, selgitage kindlasti, millisele Walmartile nad viitavad, kuna erinevus nende kahe vahel on märkimisväärne.