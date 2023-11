Mis on Walmarti ettevõtte profiil?

Walmart, maailma suurim jaemüüja, on Ameerika rahvusvaheline korporatsioon, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti. 1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmart on kasvanud ülemaailmseks jõujaamaks, millel on esindatus 27 riigis ja üle 11,000 2.3 kaupluse üle maailma. Walmart, mille peakontor asub Arkansase osariigis Bentonville'is, annab kogu maailmas tööd enam kui XNUMX miljonile töötajale, mistõttu on see üks maailma suurimaid eratööandjaid.

Firma tutvustus:

Walmart tegutseb erinevate bännerite all, sealhulgas Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market ja Sam's Club. Ettevõte pakub laias valikus tooteid, sealhulgas toidukaupu, rõivaid, elektroonikat, kodukaupu ja palju muud. Samuti pakub see oma veebiplatvormi kaudu selliseid teenuseid nagu apteek, finantsteenused ja digitaalne meelelahutus.

Ettevõtte väärtused:

Walmarti missioon on säästa inimeste raha, et nad saaksid paremini elada. Ettevõte on pühendunud klientidele madalate hindade pakkumisele, laia tootevaliku pakkumisele ning mugava ostukogemuse tagamisele. Walmart keskendub ka jätkusuutlikkusele, püüdes saavutada jäätmeteta, tegutseda 100% taastuvenergiaga ning müüa tooteid, mis säästvad inimesi ja keskkonda.

FAQ:

1. Mitu Walmarti poodi on?

Walmart haldab üle 11,000 XNUMX kaupluse üle maailma, sealhulgas selle erinevad bännerid, nagu Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market ja Sam's Club.

2. Kui palju töötajaid Walmartil on?

Walmart annab kogu maailmas tööd enam kui 2.3 miljonile töötajale, mis teeb sellest ühe maailma suurima eratööandja.

3. Kus asub Walmarti peakorter?

Walmarti peakorter asub Ameerika Ühendriikides Arkansase osariigis Bentonville'is.

4. Milliseid tooteid Walmart pakub?

Walmart pakub laia valikut tooteid, sealhulgas toidukaupu, rõivaid, elektroonikat, kodukaupu ja palju muud. Samuti pakub see erinevaid teenuseid, nagu apteek, finantsteenused ja digitaalne meelelahutus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart on ülemaailmne jaemüügihiiglane, millel on suur esindatus ning mitmekesine toote- ja teenustevalik. Oma pühendumusega madalatele hindadele, mugavusele ja jätkusuutlikkusele on Walmart jätkuvalt jaekaubanduse liider.