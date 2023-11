Mis on Walmartis 10 jala reegel?

Maailma suurim jaemüüja Walmart on juba ammu tuntud oma kliendikeskse lähenemise poolest. Üks peamisi strateegiaid, mida ettevõte kasutab kliendikogemuse parandamiseks, on 10 jala reegli rakendamine. See reegel, mis on saanud sünonüümiks Walmarti pühendumusele erakordsele teenindusele, nõuab, et töötajad tunnustaksid ja abistaksid kõiki kliente, kes on neist 10 jala raadiuses.

10 jala reegel on lihtne, kuid võimas kontseptsioon, mille eesmärk on tagada, et ükski klient ei jääks Walmartis ostes märkamatuks või ei tunneks end ignoreerituna. See julgustab töötajaid olema ennetav klientidega suhtlemisel, abi pakkumisel ja nende vajaduste rahuldamisel. Sellest reeglist kinni pidades püüab Walmart luua ostjatele tervitatava ja abistava keskkonna, soodustades positiivset ostukogemust.

FAQ:

K: Kuidas 10 jala reegel töötab?

V: 10 jala reegel nõuab, et Walmarti töötajad võtaksid silmsidet, tervitaksid ja pakuksid abi igale kliendile, kes on neist 10 jala kaugusel. See võib hõlmata küsimustele vastamist, juhiste andmist või abistamist tootesoovitustega.

K: Miks Walmartil on 10 jala reegel?

V: Walmart usub, et erakordne klienditeenindus on klientide lojaalsuse ja rahulolu suurendamiseks ülioluline. 10 jala reegel tagab, et iga klient tunneb end väärtustatuna ja saab vajalikku abi, mis parandab nende üldist ostukogemust.

K: Kas 10 jala reegel kehtib kõigile Walmarti töötajatele?

V: Jah, 10 jala reegel kehtib kõigile töötajatele, olenemata nende ametikohast või osakonnast kaupluses. Kassapidajatest laokaupmeesteni eeldatakse, et kõik töötajad järgivad seda reeglit ja seavad prioriteediks klientide kaasamise.

K: Kuidas on 10 jala reeglist klientidele kasu?

V: 10 jala reegel tagab, et kliendid saavad vajadusel kohest tähelepanu ja abi. See välistab abi otsimise või tähelepanuta jätmise tunde, muutes ostukogemuse mugavamaks ja nauditavamaks.

K: Kas 10 jala reegel on Walmarti jaoks ainulaadne?

V: Kuigi teistel jaemüüjatel võivad olla sarnased klienditeeninduse juhised, on 10 jala reegel muutunud Walmarti erakordse teeninduse pühendumise sünonüümiks. See on olnud ettevõtte kliendikeskse lähenemise nurgakivi juba aastaid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti 10-jala reegel on klienditeenindusstrateegia, mis nõuab, et töötajad tunnustaksid ja abistaksid kõiki kliente, kes on neist 10 jala raadiuses. Selle reegli rakendamisega soovib Walmart luua tervitatava ja abivalmis keskkonna, tagades, et iga klient tunneb end väärtustatuna ja saab vajalikku abi.