Kuidas nimetatakse uut COVID-vaktsiini?

Võidujooksus käimasoleva COVID-19 pandeemiaga on teadlased ja ravimifirmad väsimatult töötanud tõhusate vaktsiinide väljatöötamise nimel. Üks silmapaistvamaid hiljuti ilmunud vaktsiine on Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin.

Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin:

Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin, tuntud ka kui BNT162b2, on mRNA-põhine vaktsiin, mis töötati välja rahvusvahelise ravimifirma Pfizeri ja Saksamaa biotehnoloogiaettevõtte BioNTechi koostöös. See vaktsiin on kliinilistes uuringutes andnud paljulubavaid tulemusi, mis näitavad kõrget efektiivsust COVID-19 nakkuse ennetamisel.

Kuidas Pfizer-BioNTechi vaktsiin töötab?

Pfizer-BioNTechi vaktsiin toimib, viies kehasse väikese tüki viiruse geneetilisest materjalist, mida nimetatakse messenger RNA-ks (mRNA). See mRNA annab rakkudele juhised toota SARS-CoV-2 viiruse pinnal leiduvast piigivalgust kahjutu tükk. Kui spike-valk on toodetud, tunneb immuunsüsteem selle ära kui võõrast ja tekitab immuunvastuse, luues selle vastu võitlemiseks antikehi. Tulevikus tegeliku viirusega kokkupuutumise korral on immuunsüsteem valmis seda ära tundma ja neutraliseerima, vältides nakatumist.

FAQ:

K: Kas Pfizer-BioNTechi vaktsiin on ohutu?

V: Jah, Pfizer-BioNTechi vaktsiini on kliinilistes uuringutes rangelt testitud, et tagada selle ohutus ja tõhusus. Erinevad reguleerivad asutused üle maailma on selle lubanud hädaolukorras kasutamiseks.

K: Kui tõhus on Pfizer-BioNTechi vaktsiin?

V: Kliinilised uuringud on näidanud, et Pfizer-BioNTechi vaktsiini efektiivsus COVID-95 nakkuse ärahoidmisel on ligikaudu 19%.

K: Kas Pfizer-BioNTechi vaktsiinil on mingeid kõrvalmõjusid?

V: Nagu iga vaktsiin, võib ka Pfizer-BioNTechi vaktsiin põhjustada mõningaid kõrvaltoimeid, nagu valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldus. Need kõrvaltoimed on üldiselt kerged ja taanduvad mõne päeva jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin on tõusnud pandeemiavastases võitluses oluliseks tegijaks. Selle mRNA-l põhinev tehnoloogia on näidanud suurt tõhusust COVID-19 nakkuse ennetamisel, pakkudes lootust helgemale tulevikule.