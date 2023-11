Mis on suurem kui Walmart?

Jaemüügimaailmas on vähestel nimedel sama suur kaal kui Walmartil. Oma laialivalguvate kaupluste, laia tootevaliku ja ülemaailmse kohalolekuga on jaemüügihiiglane muutunud suuruse ja ulatuse sünonüümiks. Siiski on mõned üksused, mis võivad väita, et nad on teatud aspektides isegi suuremad kui Walmart. Uurime mõnda neist suurematest üksustest ja kuidas neid võrrelda jaemüügiga.

Amazon: e-kaubanduse hiiglane

Interneti-jaemüügi osas valitseb Amazon. 1994. aastal Jeff Bezose asutatud Amazon on plahvatuslikult kasvanud ja saanud maailma suurimaks veebituruks. Laia tootevaliku, kiirete tarnevõimaluste ja pidevalt laieneva teenustevalikuga on Amazon muutnud inimeste ostlemise viisi. Selle turukapitalisatsioon, mis mõõdab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtust, ületab sageli Walmarti oma, tehes sellest selle mõõdiku järgi maailma suurima jaemüüja.

Alibaba: Hiina e-kaubanduse jõujaam

Kui Amazon domineerib ülemaailmselt veebimüügipindadel, on Alibabal sarnane positsioon Hiinas. 1999. aastal Jack Ma asutatud Alibaba on kasvanud e-kaubanduse platvormide, pilvandmetöötlusteenuste ja digitaalsete maksesüsteemide konglomeraadiks. Oma selliste turgudega nagu Taobao ja Tmall on Alibabast saanud miljonite Hiina tarbijate platvorm. Aastase kauba brutomahu (GMV) osas, mis mõõdab platvormil müüdud kaupade koguväärtust, ületab Alibaba pidevalt Walmarti.

FAQ:

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon, mida sageli nimetatakse turukapitaliks, on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. See arvutatakse aktsia hetkehinna korrutamisel käibel olevate aktsiate koguarvuga. Turukapitali kasutatakse ettevõtte suuruse ja väärtuse määramiseks.

K: Mis on kauba brutomaht (GMV)?

V: Kauba kogumaht on e-kaubanduses kasutatav mõõdik, et mõõta platvormil teatud ajaperioodi jooksul müüdud kaupade koguväärtust. See hõlmab kõigi müüdud toodete väärtust, olenemata sellest, kas platvorm ise omandab kaupade omandiõiguse või toimib ostjate ja müüjate vahel vahendajana.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart jääb jaemüügihiiglaseks, on üksusi, kes seda teatud aspektides ületavad. Amazon domineerib ülemaailmselt veebimüügipindadel, samal ajal kui Alibabal on Hiinas sarnane positsioon. Need ettevõtted on kasutanud tehnoloogiat ja innovatsiooni, et saavutada enneolematu edu, mis näitab jaekaubanduse pidevalt arenevat olemust.