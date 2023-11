By

Mis on Walmartis kood 13?

Walmarti sagivates vahekäikudes võivad ostjad aeg-ajalt kuulda sisetelefoni kaudu teadet koodi 13 kohta. See salapärane kood on äratanud paljudes klientides uudishimu, pannes nad mõtlema, mida see tähendab ja miks seda kasutatakse. Täna süveneme Walmarti salakeele maailma ja avastame koodi 13 taga peituva tõe.

Mida tähendab kood 13?

Kood 13 on diskreetne signaal, mida Walmarti kaastöötajad kasutavad oma kolleegide hoiatamiseks kahtlasest või potentsiaalselt ohtlikust olukorrast. Kui kood 13 välja kuulutatakse, kutsutakse seda kõikidelt saadaolevatelt partneritelt abi saamiseks poe konkreetsesse asukohta. Selle põhjuseks võivad olla mitmed põhjused, näiteks poevaras, ohjeldamatu klient või isegi meditsiiniline hädaolukord.

Miks kasutatakse koodi 13?

Koodi 13 esmane eesmärk on tagada nii klientide kui ka töötajate turvalisus ja turvalisus. Kodeeritud sõnumit kasutades saavad Walmarti kaastöötajad abivajadusest diskreetselt teada anda, tekitamata paanikat või olukorrale asjatut tähelepanu. See võimaldab neil probleemiga kiiresti ja tõhusalt tegeleda, minimeerides võimaliku kahju või häireid.

FAQ:

K: Kas kliendid peaksid teadma, mida kood 13 tähendab?

V: Ei, kood 13 on sisemine suhtlusvahend, mida kasutavad Walmarti partnerid. See ei ole mõeldud avalikkusele teadmiseks ega teadvustamiseks.

K: Kas kliendid saavad koodi 13 lootmise asemel kahtlasest tegevusest teatada?

V: Absoluutselt! Walmart julgustab kliente teavitama igast kahtlasest või murettekitavast käitumisest kaupluse kaastöötajaid või turvatöötajaid. Teie valvsus võib aidata säilitada kõigi jaoks turvalise ostukeskkonna.

K: Kas Walmartis kasutatakse muid koode?

V: Jah, Walmart kasutab erinevate olukordade jaoks erinevaid koode. Mõned näited hõlmavad kood Adam (kadunud laps), kood valge (õnnetus) ja kood sinine (hädaabi). Need koodid on osa Walmarti kõikehõlmavatest ohutusprotokollidest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti kood 13 on diskreetne signaal, mida kaaslased kasutavad potentsiaalselt ohtlike olukordade lahendamisel abi palumiseks. Kuigi kliendid ei pruugi selle tähendusest teadlikud olla, saavad nad aidata kaasa turvalisematele ostukogemustele, teavitades oma muredest kaupluse personali. Walmarti kodeeritud sõnumite kasutamine näitab nende pühendumust turvalise keskkonna säilitamisele kõigi nende kauplustesse sisenejate jaoks.