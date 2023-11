Mis juhtub, kui keelate rakenduse?

Tänasel digiajastul on nutitelefonid muutunud meie elu lahutamatuks osaks. Toetume mitmesugustele rakendustele, et täita mitmesuguseid ülesandeid, alates suhtlusest kuni meelelahutuse ja produktiivsuseni. Kuid kas olete kunagi mõelnud, mis juhtub, kui keelate rakenduse oma seadmes? Süveneme üksikasjadesse.

Kui keelate rakenduse oma nutitelefonis, muudate selle sisuliselt passiivseks. See tähendab, et rakendus ei tööta enam taustal ega ilmu teie avakuval. Rakenduse keelamine võib olla kasulik mitmel põhjusel, näiteks salvestusruumi vabastamine, seadme jõudluse parandamine või soovimatute märguannete ärahoidmine.

Mis juhtub rakenduse andmetega?

Kui keelate rakenduse, ei kustutata selle andmeid kohe. Rakenduse andmed, sealhulgas seaded, eelistused ja kasutaja loodud sisu, säilitatakse tavaliselt teie seadmes. See tähendab, et kui otsustate rakenduse tulevikus uuesti lubada, jäävad teie andmed endiselt puutumata.

Kas ma saan endiselt värskendada keelatud rakendust?

Jah, saate siiski värskendada keelatud rakendust. Rakenduse keelamine takistab selle aktiivset töötamist teie seadmes; see ei piira värskendusi. Kui keelatud rakenduse värskendus muutub kättesaadavaks, saate selle installida nagu mis tahes muu rakenduse värskenduse. Kuid pidage meeles, et keelatud rakenduse värskendamine ei luba seda automaatselt uuesti.

Kas ma saan lubada keelatud rakenduse?

Absoluutselt! Keelatud rakenduse lubamine on lihtne protsess. Seda saate teha, minnes seadme seadetesse, navigeerides keelatud rakenduste loendisse ja valides rakenduse, mille soovite lubada. Pärast lubamist ilmub rakendus uuesti teie avaekraanile ja saate seda tavapäraselt kasutada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rakenduse keelamine nutitelefonis võimaldab selle ajutiselt või jäädavalt deaktiveerida, vabastades ressursse ja takistades selle taustal töötamist. Siiski on oluline arvestada, et rakenduse keelamine ei kustuta selle andmeid ja saate seda igal ajal värskendada või uuesti lubada. Seega, kui leiate, et peate oma seadme jõudlust optimeerima või avaekraani segama, kaaluge selliste rakenduste keelamist, mida te enam ei kasuta või ei vaja.