Millised kiirtoiduettevõtted kuuluvad Hiinale?

Hiina on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid investeeringuid erinevatesse tööstusharudesse üle maailma, sealhulgas kiirtoidusektorisse. Mitmed tuntud kiirtoiduketid on saanud Hiina omanduses olevate ettevõtete osaks, mis tekitab küsimusi nende omandamiste mõju ja mõju kohta. Vaatame lähemalt mõnda suuremat kiirtoidufirmat, mis nüüd Hiinale kuuluvad.

McDonald's: Maailma üks ikoonilisemaid kiirtoidukette McDonald's omab Hiinas märkimisväärset esindatust. Siiski on oluline märkida, et kuigi McDonaldsil on Hiina turul tugev tugi, ei kuulu see Hiina ettevõttele. Enamikku Hiina McDonaldsi restorane haldavad strateegiline partner CITIC Limited ja Hiina riigile kuuluv investeerimisfirma CITIC Capital.

Pizzamajakesed: Ka populaarne pitsakett Pizza Hut ei kuulu Hiina ettevõttele. See on Yum! Brands, Ameerika kiirtoiduettevõte. Siiski, nam! Brandsil on Hiinas tugev kohalolek, kus on palju Pizza Huti asukohti üle kogu riigi.

KFC: KFC, teine ​​tuntud kaubamärk Yum! Brändid on Hiinas olulisel kohal. Tegelikult on Hiina KFC jaoks üks suurimaid turge kogu maailmas. Kuigi KFC ei kuulu Hiina ettevõttele, Yum! Brands on loonud oma tegevuse juhtimiseks riigis eraldi üksuse nimega Yum China Holdings.

FAQ:

K: Kas Hiina ettevõtetele kuuluvad suured kiirtoiduketid?

V: Kuigi ei ole suuri kiirtoidukette, mis kuuluksid täielikult Hiina ettevõtetele, on mõnel ketil Hiinas märkimisväärne esindatus partnerluste või tütarettevõtete tõttu.

K: Kas McDonald's kuulub Hiinale?

V: Ei, McDonald's ei kuulu Hiina ettevõttele. Siiski on tal strateegiline partnerlus ettevõtetega CITIC Limited ja CITIC Capital, et käitada oma restorane Hiinas.

K: Kellele on Pizza Hut?

V: Pizza Hut on Yum! Brands, Ameerika kiirtoiduettevõte. Namm! Brändidel on Hiinas tugev esindatus, sealhulgas paljudes Pizza Huti asukohtades.

K: Kas KFC kuulub Hiinale?

V: Ei, KFC ei kuulu Hiina ettevõttele. See on kaubamärk Yum! Brands, millel on Hiinas tegutsemise juhtimiseks eraldi üksus nimega Yum China Holdings.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Hiina on teinud märkimisväärseid investeeringuid erinevatesse tööstusharudesse kogu maailmas, sealhulgas kiirtoidusektorisse, ei kuulu suured kiirtoiduketid, nagu McDonald's, Pizza Hut ja KFC, Hiina ettevõtetele. Kuid need ketid on Hiinas tugevalt esindatud tänu partnerlustele, tütarettevõtetele või eraldiseisvatele üksustele, mis on asutatud riigis tegutsema.