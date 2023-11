Millisele perele Walmart kuulub?

Jaemüügimaailmas on Walmart kolossaalne jõud, mis domineerib turul oma suure kaupluste võrgustiku ja veebipõhise kohalolekuga. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kellele see jaemüügihiiglane kuulub? Kes on perekond Walmarti edu taga? Sukeldume Walmarti omanike Waltoni perekonna loosse.

Waltoni perekond eesotsas surnud Sam Waltoniga on Walmarti uhke omanik. Sam Walton asutas ettevõtte 1962. aastal, alustades ühest poest Rogersis, Arkansases. Oma visiooniga pakkuda klientidele taskukohaseid kaupu kasvas Walmart kiiresti, laiendades oma haaret kogu Ameerika Ühendriikides ja muutudes lõpuks ülemaailmseks.

Praegu kuulub Waltoni perekond Walmarti valdusettevõtte Walton Enterprises LLC kaudu. See ettevõte on perekonna investeerimisvahend, mis haldab nende osalust Walmartis ja teistes ettevõtetes. Kuigi Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, kuulub suurem osa selle aktsiatest Waltoni perekonnale.

Walmarti pere omamine on teinud neist ühe jõukaima perekonna maailmas. Forbesi andmetel kuulub Waltoni perekond pidevalt maailma rikkaimate perede hulka, kelle rikkus pärineb peamiselt Walmarti osalusest.

FAQ:

K: Kui palju Walmartist kuulub Waltoni perekond?

V: Waltoni perekonnale kuulub ligikaudu 50% Walmarti aktsiatest, mis teeb neist enamusaktsionärid.

K: Kes on Waltoni perekonna praegused liikmed?

V: Waltoni perekonna praegused liikmed on Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton ja Christy Walton.

K: Kui kaasatud on Waltoni perekond Walmarti igapäevastesse tegevustesse?

V: Kuigi Waltoni perekond ei ole otseselt seotud Walmarti igapäevase tegevusega, on neil esindajad ettevõtte direktorite nõukogus ja neil on oluline roll ettevõtte pikaajalise strateegia kujundamisel.

K: Kas Waltoni perekonnal on muid ärihuve?

V: Jah, Waltoni perekond on oma investeeringuid mitmekesistanud Walmartist kaugemale. Neil on huvid erinevates sektorites, sealhulgas kinnisvara, rahanduse ja filantroopia vallas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Waltoni perekond on Walmarti uhke omanik, kelle osalust haldab Walton Enterprises LLC. Nende nägemus ja pühendumus taskukohaste kaupade pakkumisele on ajendanud Walmarti saama praeguseks jaemüügihiiglaseks. Kuna perekond jätkab ettevõtte tuleviku kujundamist, on nende mõju jaekaubandusele märkimisväärne.