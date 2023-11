Millisele perekonnale Walmart kuulub?

Jaemüügihiiglaste valdkonnas on Walmart üks mõjukamaid ja edukamaid ettevõtteid maailmas. Oma laialivalguva kaupluste võrgustiku ja laia tootevalikuga on Walmartist saanud miljonite ostjate levinud nimi. Kui aga rääkida omandiõigusest, siis vastus küsimusele "Millisele perekonnale Walmart kuulub?" pole nii otsekohene, kui võiks arvata.

Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, mis tähendab, et see kuulub aktsionäridele, kes omavad selle aktsiaid. Waltoni perekonnal on aga ettevõttes märkimisväärne osalus ja see on mänginud selle edus olulist rolli. Perekonna patriarh Sam Walton asutas Walmarti 1962. aastal ja tema järeltulijad on jätkuvalt aktiivselt ettevõtte tegevuses osalenud.

FAQ:

K: Kes on Waltoni perekonna liikmed?

V: Waltoni perekonda kuuluvad mitmed liikmed, näiteks Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton ja Christy Walton. Need isikud on Sam Waltoni järeltulijad ja kuuluvad maailma jõukamate inimeste hulka.

K: Kui suur osa Walmartist kuulub Waltoni perekonnale?

V: Viimase olemasoleva teabe kohaselt kuulub Waltoni perekonnale kollektiivselt umbes 50% Walmarti aktsiatest. See teeb neist ettevõtte suurimad aktsionärid.

K: Kas mõni Waltoni perekonna liige on Walmartis juhtival ametikohal?

V: Kuigi Waltoni perekonnas ei ole praegu Walmartis juhtivtöötajaid, on neil ajalooliselt olnud ettevõttes võtmepositsioone. Näiteks Rob Walton, Sam Waltoni vanim poeg, töötas Walmarti esimehena aastatel 1992–2015.

K: Kas Walmartis on teisi suuremaid aktsionäre?

V: Kuigi Waltoni perekonnal on Walmartis märkimisväärne osalus, on ka teisi suuremaid aktsionäre. Nende hulka kuuluvad erinevad institutsionaalsed investorid, nagu investeerimisfondid ja pensionifondid, aga ka üksikinvestorid, kes omavad Walmarti aktsiaid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, ei saa tähelepanuta jätta Waltoni perekonna mõju ja omandiõigust. Nende sügav osalus ettevõtte ajaloos ja oluline osalus on mänginud otsustavat rolli Walmarti kujundamisel jaemüügi jõujaamaks, mis ta praegu on.