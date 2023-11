Kuidas Lowesi varem kutsuti?

Üllatava ilmutusena on päevavalgele tulnud, et populaarne kodutarvete jaemüüja Lowes ei olnud alati tuntud oma praeguse nime järgi. Paljud kliendid ei pruugi olla teadlikud ettevõtte varasemast identiteedist, mis lisab selle ajaloole intrigeeriva kihi. Niisiis, kuidas Lowesi kutsuti? Süveneme minevikku ja avastame vastuse.

Enne kui sellest sai Lowes, tunti ettevõtet kui Lowe's North Wilkesboro riistvara. Kõik sai alguse 1921. aastal, kui Lucius Smith Lowe avas Põhja-Carolinas Põhja-Wilkesboros väikese riistvarapoe. Kauplus saavutas kiiresti maine oma erakordse klienditeeninduse ja kvaliteetsete toodete poolest, mis viis selle laienemiseni naaberlinnadesse.

Ettevõtte kasvades tegi see läbi mitmeid muutusi. 1952. aastal muutis ettevõte oma nime Lowe's Building Supplyks, et kajastada oma keskendumist ehitusmaterjalide pakkumisele. Kuid alles 1984. aastal lühendati see nimi ametlikult Lowesiks, kaotades apostroofi ja võttes kasutusele kaasaegsema kaubamärgi.

FAQ:

K: Miks Lowes oma nime muutis?

V: Otsus muuta nimi Lowe's Building Supply nimeks Lowes oli osa kaubamärgi muutmise jõupingutustest, et moderniseerida ettevõtte mainet ja muuta see atraktiivsemaks laiemale kliendibaasile.

K: Mis tähtsus on apostroofil eelmises nimes?

V: Lowe'i apostroof esindas omastavat vormi, mis näitab, et pood kuulus Lowe'i perekonnale. Kuid kaubamärgi muutmise protsessis eemaldati apostroof, et luua lihtsam ja sujuvam logo.

K: Kas Lowesi ajaloos on muid märkimisväärseid muudatusi?

V: Jah, lisaks nimevahetusele on Lowes aastate jooksul läbi teinud erinevaid laiendusi ja omandamisi. Sellest on saanud Ameerika Ühendriikides üks suurimaid kodutarvete jaemüüjaid, millel on kauplused üle kogu riigi ja tugev veebipõhine kohalolek.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tuntud kodutarvete jaemüüja Lowes oli varem tuntud kui Lowe's North Wilkesboro Hardware ja hiljem kui Lowe's Building Supply. Ettevõtte otsus muuta oma nimi Lowesiks 1984. aastal tähistas olulist verstaposti selle ajaloos. Kuna Lowes jätkab õitsengut ja klientide teenindamist, on selle varasemad nimed endiselt tunnistuseks selle tagasihoidlikust algusest ja märkimisväärsest kasvust.