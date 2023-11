By

Milline ettevõte on suurem kui Amazon?

E-kaubanduse vallas on Amazoni pikka aega kiidetud kui vaieldamatut hiiglast. Oma laia tootevaliku, ülemaailmse haarde ja uuenduslike teenustega on ettevõte muutnud meie veebiostlemise viisi. Siiski on üks ettevõte, mis ületab isegi Amazoni oma suuruse ja tulude poolest: Walmart.

Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte Walmart on end sisse seadnud tulude järgi maailma suurima ettevõttena. 1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmart on aastate jooksul hüppeliselt kasvanud, laiendades oma tegevust paljudesse riikidesse ja mitmekesistades oma tootepakkumist. Oma laiaulatusliku füüsiliste kaupluste võrgustiku ja tugeva veebipõhise kohalolekuga on Walmart suutnud Amazoni üldtulu poolest edestada.

Kuigi Amazon domineerib e-kaubanduse alal, on Walmarti tulud selle laiema ärimudeli tõttu siiski oluliselt suuremad. Lisaks veebiturule haldab Walmart üle 11,000 XNUMX kaupluse üle maailma, pakkudes laia valikut tooteid, sealhulgas toidukaupu, rõivaid, elektroonikat ja majapidamistarbeid. See tohutu füüsiline kohalolek annab Walmartile konkurentsieelise Amazoni ees, eriti piirkondades, kus e-kaubanduse levik alles areneb.

FAQ:

K: Kuidas määravad tulud ettevõtte suuruse?

V: Tulu on peamine mõõdik, mida kasutatakse ettevõtte suuruse mõõtmiseks. See kujutab ettevõtte äritegevuse, näiteks toodete või teenuste müügi kaudu kogutud raha kogusummat. Suurem tulu viitab suuremale tegevuse ulatusele ja turuleviimisele.

K: Kas Walmartil on suurem turukapitalisatsioon kui Amazonil?

V: Ei, Amazon omab praegu börsil kaubeldavate ettevõtete suurima turukapitalisatsiooni tiitlit. Turukapitalisatsioon määratakse ettevõtte aktsia hinna korrutamisel käibel olevate aktsiate arvuga. Kui Walmarti tulud ületavad Amazoni, siis viimase aktsia hind ja turuväärtus on kõrgemad.

K: Kas Walmart on ainult võrguühenduseta jaemüüja?

V: Ei, Walmartil on ka tugev kohalolek veebis. Ettevõte on palju investeerinud oma e-kaubandusse, sealhulgas oma veebituru ja toidukaupade kohaletoimetamise teenustesse. Walmarti veebimüük on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, võimaldades tal konkureerida Amazoniga digitaalses ruumis.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Amazon on e-kaubanduse valdkonnas kahtlemata domineeriv jõud, ületab Walmart seda üldise tulu ja suuruse poolest. Oma laialdase füüsilise kaupluse võrgustiku ja mitmekesise tootepakkumisega on Walmart jätkuvalt maailma suurim ettevõte, mis näitab oma hübriidse ärimudeli võimsust, mis ühendab võrgu- ja võrguväliseid jaemüügitoiminguid.