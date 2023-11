Millise panga all on Walmart?

Jaemüügimaailmas on Walmart kahtlemata hiiglane. Oma laialdase kaupluste võrgustiku ja mitmekesise tootevalikuga on ettevõttest saanud tuntud nimi. Kui aga rääkida pangateenustest, siis Walmart ei tegutse oma panga all. Selle asemel on ta teinud koostööd mitme finantsasutusega, et pakkuda oma klientidele erinevaid pangateenuseid.

Üks peamisi Walmarti loodud partnerlussuhteid on Green Dot Corporationiga, mis on juhtiv ettemakstud deebetkaartide ja pangateenuste pakkuja. Selle koostöö kaudu pakub Walmart Walmart MoneyCardi, ettemakstud deebetkaarti, mis võimaldab klientidel oma raha hallata, oste teha ja arveid maksta. Walmart MoneyCardi väljastab Green Dot Corporationi tütarettevõte Green Dot Bank.

Teine tähelepanuväärne partnerlus on Capital One Financial Corporationiga. Walmart on teinud koostööd Capital One’iga, et pakkuda Walmart Rewards Cardi ja Walmart Rewards Mastercardi. Need krediitkaardid pakuvad klientidele Walmartis ja teistes osalevates jaemüüjates tehtud ostude eest tasu ja eeliseid. Capital One on nende krediitkaartide väljaandja.

FAQ:

K: Kas ma saan Walmartis pangakonto avada?

V: Ei, Walmart ei tegutse traditsioonilise pangana ega paku oma pangakontosid. Siiski pakub see erinevaid finantsteenuseid partnerluste kaudu teiste pankade ja finantsasutustega.

K: Kas ma saan Walmartis tšeki rahaks võtta?

V: Jah, Walmart pakub tšeki sissemaksmise teenuseid. Walmart MoneyCentersis või klienditeeninduspunktides saate väikese tasu eest lunastada mitmesuguseid tšekke, sealhulgas palgaarvestuse, valitsuse, maksutagastuse ja kindlustuse arvelduste tšekke.

K: Kas ma saan Walmartilt laenu saada?

V: Ei, Walmart ei anna otse laenu. Siiski pakub ta oma partnerluse kaudu mitmesuguseid finantstooteid ja -teenuseid, nagu ettemakstud deebetkaardid ja krediitkaardid.

K: Kas Walmarti pangateenused on turvalised?

V: Walmarti pangateenuseid osutatakse partnerluste kaudu väljakujunenud finantsasutustega. Neid asutusi reguleerivad ja teostavad järelevalvet asjaomased asutused, tagades nende pakutavate teenuste ohutuse ja turvalisuse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmartil ei ole oma panka, on ta teinud koostööd erinevate finantsasutustega, et pakkuda oma klientidele pangateenuseid. Olgu tegemist ettemakstud deebet- või krediitkaartidega, Walmart on teinud koostööd selliste ettevõtetega nagu Green Dot ja Capital One, et pakkuda oma suurele kliendibaasile mugavaid finantslahendusi.