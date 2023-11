Mis pank on Walmarti raha?

Viimastel aastatel on Walmart laiendanud oma teenuseid jaemüügist kaugemale, pakkudes oma klientidele erinevaid finantstooteid ja -teenuseid. Üks populaarsemaid pakkumisi on Walmart MoneyCard, ettemakstud deebetkaart, mis võimaldab kasutajatel oma raha mugavalt hallata. Paljud inimesed mõtlevad aga, milline pank on Walmarti finantsteenuste taga. Sukeldume detailidesse.

Walmart MoneyCardi taga asuv pank

Walmart on Walmart MoneyCardi pakkumiseks teinud koostööd juhtiva finantstehnoloogia- ja pangavaldusettevõttega Green Dot Corporation. MoneyCardi väljastajaks on Green Dot Corporation tütarettevõte Green Dot Bank. FDIC-i (Federal Deposit Insurance Corporation) liikmena tagab Green Dot Bank, et MoneyCardile laetud rahalised vahendid on kaitstud kuni seadusega lubatud maksimaalse limiidini.

Kuidas Walmart MoneyCard töötab?

Walmart MoneyCard töötab nagu traditsiooniline deebetkaart, kuid ilma pangakontota. Kasutajad saavad kaardile raha laadida erinevate meetodite abil, nagu otsemakse, sularaha Walmarti kauplustes või sidudes selle oma PayPali kontoga. Seejärel saab kaarti kasutada ostude tegemiseks, arvete tasumiseks ja sularahaautomaadist väljavõtmiseks.

KKK Walmart MoneyCardi kohta

K: Kas ma saan Walmart MoneyCardi kõikjal kasutada?

V: Jah, MoneyCardi saab kasutada kõikjal, kus aktsepteeritakse Mastercardi või Visa deebetkaarte, nii veebis kui ka kauplustes.

K: Kas Walmart MoneyCardiga on seotud tasusid?

V: Kuigi MoneyCardiga kaasnevad mõned tasud, nagu igakuised hooldustasud ja sularahaautomaadist väljavõtmise tasud, saab paljusid neist tasudest vältida, kasutades otsemakset või oste Walmarti kauplustes.

K: Kas Walmart MoneyCard on krediitkaart?

V: Ei, MoneyCard on ettemakstud deebetkaart, mis tähendab, et saate kulutada ainult kaardile laetud raha.

K: Kas minu raha on Walmart MoneyCardiga kaitstud?

V: Jah, MoneyCardile laetud rahalised vahendid on FDIC-kindlustusega, pakkudes kaitset kaotuse eest panga maksejõuetuse korral.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart MoneyCardi väljastab Green Dot Corporationi tütarettevõte Green Dot Bank. Kaart pakub kasutajatele mugavat ja ligipääsetavat võimalust oma raha hallata, ilma et oleks vaja traditsioonilist pangakontot. Oma laialdase aktsepteerimise ja FDIC-kindlustusega pakub Walmart MoneyCard Walmarti klientidele usaldusväärset finantslahendust.