Mis on Walmarti tütarettevõtted?

Walmart, rahvusvaheline jaemüügiettevõte, ei ole ainult üks üksus. Aastate jooksul on see laiendanud oma tegevust ja mitmekesistanud äritegevust erinevate tütarettevõtete kaudu. Need tütarettevõtted on eraldi ettevõtted, mis kuuluvad täielikult või osaliselt Walmartile. Vaatame lähemalt mõnda Walmarti märkimisväärset tütarettevõtet ja nende rolle ettevõtte tohutus impeeriumis.

Sami klubi: Üks Walmarti tuntumaid tütarettevõtteid on Sam's Club. See on ainult liikmetele mõeldud laoklubi, mis pakub hulgitooteid soodushinnaga. Sam's Club tegutseb iseseisvalt, kuid saab kasu Walmarti ulatuslikust tarneahelast ja ostujõust.

Jet.com: 2016. aastal Walmart omandas Jet.com on e-kaubanduse platvorm, mis keskendub linnaklientidele. See pakub laia valikut tooteid, sealhulgas toidukaupu, elektroonikat ja majapidamistarbeid. Jet.com eesmärk on pakkuda oma klientidele isikupärastatud ostukogemust.

Flipkart: Walmart jõudis pealkirjadesse 2018. aastal, kui omandas enamusosaluse India juhtivas e-kaubanduse turuplatsil Flipkart. Flipkart pakub laias valikus tooteid, sealhulgas elektroonikat, moe- ja kodukaupu. See omandamine on võimaldanud Walmartil siseneda kiiresti kasvavale India turule.

Asda: Asda on Briti supermarketite kett, millest sai 1999. aastal Walmarti tütarettevõte. Sellel on üle 600 poe Ühendkuningriigis ja see pakub mitmesuguseid tooteid, sealhulgas toidukaupu, rõivaid ja majapidamistarbeid. Asda mängib Walmarti rahvusvahelises laienemisstrateegias otsustavat rolli.

FAQ:

K: Mis on tütarettevõte?

V: Tütarettevõte on ettevõte, mida kontrollib teine ​​ettevõte, mida nimetatakse emaettevõtteks. Emaettevõttele kuulub enamus tütarettevõtte aktsiatest ja tal on õigus teha oma tegevust puudutavaid otsuseid.

K: Kuidas saavad tütarettevõtted kasu emaettevõttele?

V: Tütarettevõtted võimaldavad emaettevõttel mitmekesistada oma äritegevust, laieneda uutele turgudele ja kasutada mastaabisäästu. Samuti pakuvad need emaettevõttele täiendavaid tuluvooge ja aitavad tugevdada selle üldist brändi kohalolekut.

K: Kas tütarettevõtted on emaettevõttest sõltumatud?

V: Kuigi tütarettevõtted tegutsevad eraldiseisvate üksustena, kontrollib neid siiski lõpuks emaettevõte. Emaettevõttel võib olla õigus määrata ametisse võtmeisikuid, teha strateegilisi otsuseid ja mõjutada tütarettevõtte tegevust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti tütarettevõtetel on ettevõtte üldises äristrateegias ülioluline roll. Need võimaldavad Walmartil mitmekesistada oma tegevust, laieneda uutele turgudele ning pakkuda laia valikut tooteid ja teenuseid klientidele kogu maailmas. Need tütarettevõtted, nagu Sam's Club, Jet.com, Flipkart ja Asda, aitavad kaasa Walmarti edule ja aitavad säilitada oma positsiooni ühe maailma suurima jaemüügiettevõttena.