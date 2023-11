Millised on Covid-19 imelikud sümptomid?

Kuna Covid-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt miljoneid inimesi kogu maailmas, õpivad teadlased ja meditsiinitöötajad pidevalt viiruse ja selle sümptomite kohta rohkem teada. Kuigi palavik, köha ja õhupuudus on haiguse üldtuntud näitajad, on ka mõned vähemtuntud ja omapärasemad sümptomid, millest patsiendid on teatanud. Need ebatavalised sümptomid võivad mõnikord raskendada viiruse tuvastamist, rõhutades, kui oluline on olla valvs ja pöörduda arsti poole, kui teil tekivad murettekitavad tunnused.

Üks kummalisi sümptomeid, millest mõned Covid-19 patsiendid on teatanud, on maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu, mida tuntakse ka anosmiana. See võib ilmneda ootamatult ja ilma muude kaasnevate sümptomiteta. Kuigi selle sümptomi täpset põhjust veel uuritakse, arvatakse, et see on seotud viiruse võimega mõjutada nende meeltega seotud närve. Kui märkate oma maitse- või lõhnatundlikkuse äkilist muutust, on soovitatav isoleerida ennast ja võtta ühendust tervishoiutöötajaga.

Teine ebatavaline sümptom on tuntud kui Covid varbad. Mõned patsiendid, eriti nooremad, on kogenud seisundit, kus nende varbad muutuvad turseks, muutuvad värviliseks ja muutuvad valusaks. See sümptom, mida ametlikult nimetatakse pernioks või chilblainsiks, arvatakse olevat põletikuline reaktsioon viirusele. Oluline on märkida, et mitte kõik Covid-19 põdejad ei koge seda sümptomit ja seda täheldatakse sagedamini kergematel juhtudel.

Lisaks nendele omapärastele sümptomitele võib Covid-19 avalduda ka muul viisil, mis ei pruugi olla kohe viirusega seotud. Mõned patsiendid on teatanud seedetrakti probleemidest, nagu kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine. Teised on kogenud nahalööbeid, peavalusid ja isegi neuroloogilisi sümptomeid, nagu pearinglus ja segasus. Need ebatüüpilised sümptomid võivad muuta Covid-19 eristamise teistest haigustest keeruliseks, rõhutades vajadust laialdase testimise ja teadlikkuse tõstmise järele.

FAQ:

K: Kas need imelikud sümptomid on ainult Covid-19 puhul?

V: Kuigi mõningaid sümptomeid, nagu maitse- ja lõhnatundlikkuse kaotus, võib seostada teiste hingamisteede haigustega, on need olnud eriti levinud Covid-19 juhtumite puhul. Teisi sümptomeid, nagu Covidi varbad, täheldatakse teiste haiguste korral harvemini.

K: Kui mul tekib mõni neist ebatavalistest sümptomitest, kas peaksin end Covid-19 suhtes testima?

V: Jah, on soovitatav pöörduda arsti poole ja lasta end testida, kui teil tekivad mis tahes murettekitavad sümptomid, isegi kui need ei ole Covid-19 tüüpilised tunnused. Testimine võib aidata kindlaks teha teie sümptomite põhjuse ning suunata sobivaid ravi- ja isoleerimismeetmeid.

K: Kas need imelikud sümptomid võivad ilmneda ilma muude haigusnähtudeta?

V: Jah, mõned patsiendid on teatanud, et on kogenud neid ebatavalisi sümptomeid ilma muude märgatavate haigusnähtudeta. See rõhutab veelgi, kui oluline on olla teadlik Covid-19-ga seotud sümptomitest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Covid-19 võib esineda mitmesuguste sümptomitega, millest mõned võivad tunduda kummalised või ootamatud. Maitse- ja lõhnatundlikkuse kaotus, Covid varbad, seedetrakti probleemid, nahalööbed ja neuroloogilised sümptomid on viiruse vähem levinud tunnused. Väga oluline on olla kursis nende ebatavaliste sümptomitega ja pöörduda arsti poole, kui teil tekivad terviseprobleemid.