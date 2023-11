Mis on Walmarti kolm segmenti?

Maailma suurim jaemüüja Walmart tegutseb kolmes erinevas segmendis: Walmart US, Walmart International ja Sam's Club. Iga segment vastab erinevatele klientide vajadustele ja aitab kaasa ettevõtte üldisele edule. Vaatame neid kolme segmenti ja nende sisu lähemalt.

1. Walmart USA

Walmart US on ettevõtte suurim segment, mis annab suurema osa selle tuludest. Sellel on laialdane jaekaupluste võrgustik kogu Ameerika Ühendriikides, pakkudes laias valikus tooteid, sealhulgas toidukaupu, rõivaid, elektroonikat ja majapidamistarbeid. Walmart US teenindab iga päev miljoneid kliente, pakkudes neile taskukohaseid hindu ja mugavaid ostukogemusi. Segment hõlmab ka Walmarti e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab klientidel veebis sisseoste teha ja oma ostud koduukseni toimetada.

2. Walmart International

Walmart International keskendub ettevõtte kohaloleku laiendamisele väljaspool Ameerika Ühendriike. See tegutseb erinevates riikides üle maailma, sealhulgas Mehhikos, Kanadas, Ühendkuningriigis, Hiinas ja Brasiilias. See segment kohandab Walmarti ärimudelit vastavalt iga riigi turu konkreetsetele vajadustele ja eelistustele. Oma ülemaailmset ulatust ja teadmisi võimendades soovib Walmart International pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid konkurentsivõimelise hinnaga, toetades samal ajal kohalikku majandust.

3. Sami klubi

Sam's Club on liikmelisusel põhinev laoklubi, mis pakub hulgitooteid soodushinnaga. See on mõeldud nii üksikklientidele kui ka ettevõtetele, pakkudes neile laia valikut esemeid, sealhulgas toidukaupu, elektroonikat, mööblit ja palju muud. Sam's Club tegutseb liitumismudeli alusel, kus liikmed maksavad eksklusiivsetele tehingutele ja eelistele juurdepääsu eest aastamaksu. Keskendudes hulgiostudele ja kulude kokkuhoiule, meeldib Sam's Club klientidele, kes soovivad osta suuremas koguses või otsivad oma raha eest väärtust.

FAQ:

K: Mis vahe on Walmart US ja Walmart International vahel?

V: Walmart US tegutseb Ameerika Ühendriikides, samas kui Walmart International laiendab ettevõtte haaret teistesse riikidesse üle maailma.

K: Kas Sam's Club on mõeldud ainult ettevõtetele?

V: Ei, Sam's Club on avatud nii üksikklientidele kui ka ettevõtetele. Igaüks võib saada liikmeks ja nautida hulgiostu ja soodushindade eeliseid.

K: Kas ma saan Walmartis veebis sisseoste teha?

V: Jah, Walmart pakub e-kaubanduse platvormi, kus kliendid saavad veebis sisseoste teha ja oma ostud koduukseni toimetada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti kolm segmenti, Walmart US, Walmart International ja Sam's Club, vastavad erinevatele klientide vajadustele ja aitavad kaasa ettevõtte ülemaailmsele edule. Olgu selleks laialdane jaekaupluste võrgustik, rahvusvaheline laienemine või liikmeskonnapõhine laoklubi – Walmart püüab pakkuda klientidele taskukohaseid hindu, kvaliteetseid tooteid ja mugavaid ostukogemusi.