Kui suur on tõenäosus haigestuda pikaks ajaks Covidi, kui seda vaktsineerida ja tugevdada?

Kuna maailm jätkab maadlemist käimasoleva Covid-19 pandeemiaga, on väga nakkava Omicroni variandi ilmnemine tekitanud muret võimalike läbimurdeliste nakkuste ja pika Covidi tekke pärast. Kuna vaktsineerimist ja revaktsineerimist soovitatakse laialdaselt, mõtlevad paljud inimesed pikaajalist Covidi kogemise tõenäosust isegi pärast täielikku vaktsineerimist ja võimendust. Süveneme sellesse teemasse ja uurime mõnda korduma kippuvat küsimust.

Mis on pikk Covid?

Pikaajaline Covid, tuntud ka kui SARS-CoV-2 nakkuse (PASC) ägedad tagajärjed, viitab seisundile, kus inimestel tekivad pärast Covid-19 ägedast faasist taastumist püsivad sümptomid või tekivad uued terviseprobleemid. Need sümptomid võivad kesta nädalaid või isegi kuid, mõjutades oluliselt inimese elukvaliteeti.

Mida me teame tõenäosuse kohta, et Covid haigestub pärast vaktsineerimist ja võimendust?

Kuigi läbimurdelised infektsioonid võivad tekkida isegi täielikult vaktsineeritud ja võimendatud isikutel, näib, et risk haigestuda pikasse Covidi on oluliselt vähenenud. Hiljutiste uuringute kohaselt on vaktsineeritud isikutel väiksem tõenäosus raskete haiguste, haiglaravi ja pikaajalise Covidi põdemiseks võrreldes vaktsineerimata isikutega.

Ühendkuningriigi riikliku statistikaameti läbiviidud uuring näitas, et pika Covidi risk oli täielikult vaktsineeritud inimestel võrreldes vaktsineerimata isikutega ligikaudu poole väiksem. Lisaks näitas uuring, et kordussüsti saanud inimestel oli pikaajalist Covidi kogemise tõenäosus veelgi väiksem.

Miks on vaktsineeritud ja võimendatud isikutel pika Covidi risk vähenenud?

Vaktsineerimine ja kordussüstid aitavad stimuleerida immuunsüsteemi, võimaldades sellel luua tugevat kaitset viiruse vastu. Kuigi läbimurdelisi infektsioone võib siiski esineda, on vaktsineerimise ja võimendamisega tekitatud immuunvastus sageli tõhus raskete haiguste ennetamisel ja pikaajalise Covidi tekke tõenäosuse vähendamisel.

Järeldus

Kuigi läbimurdeinfektsioonid on endiselt võimalikud, vähendab täielik vaktsineerimine ja võimendus märkimisväärselt pika Covidi haigestumise riski. Vaktsineerimine ja kordussüstid mängivad üliolulist rolli inimeste kaitsmisel raskete haiguste ja Covid-19-ga seotud pikaajaliste tüsistuste eest. Viiruse leviku leevendamiseks ning enda ja teiste kaitsmiseks on oluline jätkuvalt järgida rahvatervise juhiseid, nagu maskide kandmine ja hea kätehügieen.