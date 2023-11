Millised on 2023. aasta uued Covidi sümptomid?

Kuna Covid-19 pandeemia areneb edasi, on esile kerkinud viiruse uued variandid, mis põhjustavad muutusi nakatunud inimeste sümptomites. Nende uute sümptomitega kursis hoidmine on ülioluline, et tagada varane avastamine ja asjakohane meditsiiniline sekkumine. Siin on ülevaade viimastest 2023. aastal täheldatud Covidi sümptomitest.

Uued Covidi sümptomid:

1. Seedetrakti probleemid: Mõned Covid-19 uusimate variantidega nakatunud isikud on teatanud seedetrakti sümptomitest, nagu kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine. Need sümptomid võivad ilmneda koos tüüpiliste hingamisteede sümptomitega või ilma nendeta.

2. Neuroloogilised sümptomid: Uusi variante on seostatud ka neuroloogiliste sümptomite esinemissageduse suurenemisega. Nende sümptomite hulka kuuluvad peavalud, pearinglus, maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus ja veelgi raskemad ilmingud, nagu krambid või insult.

3. Nahalööbed: Mõnel juhul on Covid-19 nakkus esinenud peamise sümptomina nahalööbega. Need lööbed võivad olla erineva välimusega, ulatudes nõgestõvest kuni laiemalt levinud leetrite või tuulerõugeid meenutavate lööbeteni.

4. Silmainfektsioonid: Mõnel inimesel on Covid-19 sümptomina täheldatud konjunktiviiti, üldtuntud kui roosa silm. See võib ilmneda punetuse, sügeluse ja silmade eritumisega.

5. Ebatavaline väsimus: Kuigi väsimus on olnud Covid-19 teadaolev sümptom, on viimaseid variante seostatud sügavama ja pikemaajalisema väsimusega, mis võib püsida ka pärast teiste sümptomite taandumist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Kas need uued sümptomid kehtivad ainult viimaste variantide puhul?

V: Kuigi neid sümptomeid seostatakse sagedamini uute variantidega, võivad need siiski ilmneda inimestel, kes on nakatunud viiruse varasemate tüvedega.

K: Kas ma peaksin muretsema, kui mul tekivad need uued sümptomid?

V: Nende sümptomite ilmnemisel on oluline olla valvas ja pöörduda arsti poole, sest need võivad viidata Covid-19 infektsioonile.

K: Kas Covid-19 traditsioonilised sümptomid on endiselt asjakohased?

V: Jah, traditsioonilised sümptomid, nagu palavik, köha ja õhupuudus, on endiselt asjakohased ja neid ei tohiks tähelepanuta jätta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuna Covid-19 viirus areneb edasi, on ülioluline olla kursis viimaste sümptomitega, mis on seotud uute variantidega. Seedetrakti probleemid, neuroloogilised sümptomid, nahalööbed, silmainfektsioonid ja ebatavaline väsimus on 2023. aastal täheldatud uute sümptomite hulgas. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, on oluline pöörduda arsti poole ja järgida soovitatud juhiseid, et kaitsta ennast ja teisi selle eest. viirus. Olge kursis, olge turvaline.