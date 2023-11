Millised on COVID-vaktsiinide kõige tõsisemad kõrvaltoimed?

Kuna COVID-19 vaktsineerimiskampaaniad levivad kogu maailmas, on ilmnenud mure võimalike kõrvalmõjude pärast. Kuigi enamikul vaktsiini saajatel tekivad vaid kerged ja ajutised reaktsioonid, on oluline käsitleda teatatud tõsisemaid kõrvaltoimeid. Siin anname ülevaate kõige olulisematest COVID-vaktsiinidega seotud kõrvalnähtudest.

1. Anafülaksia: Anafülaksia on tõsine allergiline reaktsioon, mis võib tekkida mõne minuti või tunni jooksul pärast vaktsiini saamist. Kuigi see on äärmiselt haruldane, võib see põhjustada hingamisraskusi, näo ja kõri turset, kiiret südamelööki ja peapööritust. Tervishoiuteenuse osutajad on anafülaktiliste reaktsioonide juhtimiseks hästi ette valmistatud ning neil on nende raviks vajalikud seadmed ja ravimid.

2. Müokardiit ja perikardiit: MRNA COVID vaktsiini järgselt on teatatud müokardiidi (südamelihase põletik) ja perikardiidi (südame ümbritseva limaskesta põletik) juhtudest, eriti noortel meestel. Need seisundid on samuti haruldased ja taanduvad tavaliselt arstiabiga. Vaktsineerimisest saadav kasu kaalub endiselt üles riskid, eriti arvestades COVID-19 enda võimalikke tüsistusi.

3. Verehüübed: Harvadel juhtudel on mõningaid COVID-vaktsiine seostatud vere hüübimishäiretega, nagu ajuveenide siinuse tromboos (CVST) või tromboos koos trombotsütopeenia sündroomiga (TTS). Need seisundid hõlmavad verehüüvete teket teatud kehapiirkondades ja võivad olla tõsised. Siiski on oluline märkida, et need sündmused on äärmiselt haruldased ja vaktsineerimisest saadav kasu raske COVID-19 ennetamisel kaalub üles riskid.

FAQ:

K: Kas need kõrvaltoimed on tavalised?

V: Ei, need tõsised kõrvaltoimed on äärmiselt haruldased. Valdav enamus vaktsineerituid kogevad ainult kergeid ja ajutisi reaktsioone, nagu süstekoha valulikkus, väsimus või kerged gripilaadsed sümptomid.

K: Kas keegi võib kogeda neid kõrvaltoimeid?

V: Kuigi igaüks võib neid kõrvaltoimeid kogeda, võib teatud rühmadel, näiteks noortel meestel müokardiidi ja perikardiidi korral, olla veidi suurem risk. Üldine risk on siiski väga madal.

K: Mida peaksin tegema, kui mul tekib mõni neist kõrvaltoimetest?

V: Kui teil tekivad pärast COVID-vaktsiini saamist tõsised või murettekitavad sümptomid, pöörduge viivitamatult arsti poole. Tervishoiutöötajad on varustatud nende haruldaste kõrvalnähtude käsitlemiseks ja raviks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi COVID-vaktsiinidega seotud tõsised kõrvaltoimed on olemas, on need äärmiselt haruldased. Vaktsineerimisest saadav kasu raskete haiguste, haiglaravi ja COVID-19 põhjustatud surma ärahoidmisel kaalub üles riskid. Vaktsineerimisotsuste tegemisel on ülioluline konsulteerida tervishoiutöötajatega ja toetuda täpsele teabele.