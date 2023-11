Millised on 3 uut Covidi sümptomit?

Käimasolevas võitluses Covid-19 pandeemia vastu püüavad teadlased ja tervishoiutöötajad pidevalt viirust paremini mõista. Uute variantide ilmnemisel on ülioluline olla kursis viimaste haigusega seotud sümptomitega. Hiljuti tuvastati kolm uut sümptomit, mis võivad viidata Covid-19 nakkusele. Vaatame neid sümptomeid ja nende tähendust lähemalt.

Kolm uut Covidi sümptomit:

1. Seedetrakti probleemid: Kuigi hingamisteede sümptomeid, nagu köha, palavik ja õhupuudus, on laialdaselt tunnustatud kui Covid-19 levinumaid tunnuseid, on hiljutised uuringud näidanud, et ka seedetrakti probleemid võivad viidata viirusele. Need probleemid võivad hõlmata kõhulahtisust, oksendamist ja kõhuvalu. Oluline on märkida, et need sümptomid võivad ilmneda isegi hingamisteede sümptomite puudumisel, mistõttu on ülioluline olla teadlik nende võimalikust seosest Covid-19-ga.

2. Maitse ja lõhna kaotus: Maitse- ja lõhnakaotust, mida tuntakse anosmiana, on juba mõnda aega tunnistatud Covid-19 sümptomiks. Nüüd on aga aru saadud, et see sümptom võib ilmneda isegi enne teiste hingamisteede sümptomite ilmnemist. Kui avastate ootamatult, et te ei suuda asju maitsta ega lõhna tunda, on soovitatav end Covid-19 suhtes testida ja võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, et vältida edasist levikut.

3. Nahalööbed: Nahalööbed on hiljuti tuvastatud kui Covid-19 teine ​​​​potentsiaalne sümptom. Need lööbed võivad olla erineva välimusega, ulatudes väikestest punastest punnidest kuni suuremate nõgestõveteni või isegi laialt levinud lööbeni. Oluline on märkida, et mitte kõik lööbed ei viita Covid-19-le, kuid kui teil tekib uus või ebatavaline lööve koos muude sümptomitega, on soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mida peaksin tegema, kui mul tekivad need uued sümptomid?

V: Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, on oluline end Covid-19 suhtes testida ja järgida teie piirkonna tervishoiuasutuste antud juhiseid.

K: Kas need sümptomid on mõeldud ainult viiruse uutele variantidele?

V: Kuigi neid sümptomeid on seostatud uute variantidega, võivad need esineda ka viiruse algse tüve korral.

K: Kas ma peaksin muretsema, kui tunnen ainult ühte neist sümptomitest?

V: Alati on parem eksida ettevaatusega. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, on soovitatav end testida ja võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, et vältida edasist levikut.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Covid-19-ga seotud viimaste sümptomitega kursis olemine on pandeemiavastases võitluses ülioluline. Nende kolme uue sümptomi – seedetrakti probleemid, maitse- ja lõhnatundlikkuse kaotus ning nahalööbed – tuvastamine tuletab meelde, et tuleb olla valvs ja võtta asjakohaseid meetmeid enda ja teiste viiruse eest kaitsmiseks.