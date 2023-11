Mis on pikad Covidi sümptomid?

Pikaajaline Covid, tuntud ka kui SARS-CoV-2 nakkuse (PASC) ägedad tagajärjed, viitab seisundile, kus inimestel tekivad püsivad sümptomid või uued sümptomid, mis tekivad pärast Covid-19 ägedast faasist taastumist. Kuigi paljud Covid-19-ga inimesed paranevad mõne nädala jooksul, kogevad märkimisväärsel hulgal jätkuvalt mitmeid sümptomeid, mis võivad kesta kuid. Need pikaajalised sümptomid võivad oluliselt mõjutada inimese elukvaliteeti ja igapäevast toimimist.

Pika Covidi sümptomid:

Pika Covid'i sümptomid võivad inimestel olla väga erinevad. Mõned levinumad sümptomid on äärmine väsimus, õhupuudus, valu rinnus, liigese- ja lihasvalu, aju udu, keskendumisraskused, depressioon, ärevus ja unehäired. Teised teatatud sümptomid on südamepekslemine, pearinglus, peavalud ja seedetrakti probleemid. Oluline on märkida, et nende sümptomite intensiivsus võib kõikuda ning aja jooksul tekkida ja kaduda.

FAQ:

K: Kui kaua Covidi sümptomid kestavad?

V: Pikaajaliste Covidi sümptomite kestus võib olla väga erinev. Mõnedel inimestel võivad sümptomid ilmneda mõne nädala jooksul, samas kui teistel võivad sümptomid kesta mitu kuud või isegi kauem.

K: Kellel on oht haigestuda pikaks ajaks Covidi?

V: Pikaajaline Covid võib mõjutada kõiki, kes on põdenud Covid-19, olenemata nende esialgse nakatumise raskusastmest. Uuringud on aga näidanud, et inimestel, kellel esinesid raskemad ägedad Covid-19 sümptomid, on suurem tõenäosus pika Covidi tekkeks.

K: Kas lastel võib areneda pikaajaline Covid?

V: Jah, lastel võib areneda ka pikk Covid. Kuigi lastel esineb tavaliselt väiksema tõenäosusega tõsiseid ägedaid Covid-19 sümptomeid, võivad mõned sümptomid siiski kogeda kauakestvaid sümptomeid.

K: Kas pika Covidi vastu on ravi?

V: Praegu ei ole pika Covidi jaoks spetsiifilist ravi. Ravi keskendub üksikute sümptomite juhtimisele ja üldise heaolu parandamisele multidistsiplinaarse lähenemisviisi kaudu, sealhulgas füsioteraapia, kognitiiv-käitumuslik teraapia ja spetsiifiliste sümptomite leevendamiseks kasutatavad ravimid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et pikaajaline Covid on seisund, mille korral inimestel tekivad pärast ägedast Covid-19-st taastumist püsivad või uued sümptomid. Sümptomid võivad olla väga erinevad ja võivad kesta nädalaid, kuid või kauem. Tervishoiuteenuste osutajate ja teadlaste jaoks on oluline Covidi pikaajaline uurimine ja mõistmine jätkata, et pakkuda haigetele asjakohast hooldust ja tuge.