Millised on 5 huvitavat fakti Walmarti kohta?

Maailma suurim jaemüüja Walmart on tuntud nimi, mis ei vaja tutvustamist. Oma suure kaupluste võrgustiku ja mitmekesise tootevalikuga on Walmartist saanud paljude inimeste elu lahutamatu osa. Selle jaemüügihiiglase kohta on aga mitmeid vähemtuntud fakte, mis võivad teid üllatada. Siin on viis huvitavat fakti Walmarti kohta:

1. Walmarti globaalne haare: Walmart tegutseb 27 riigis üle maailma, mis teeb sellest tõeliselt globaalse ettevõtte. Ameerika Ühendriikidest Brasiiliani, Hiinast Ühendkuningriigini on Walmartil märkimisväärne esindatus erinevatel turgudel. Selle rahvusvahelised tegevused aitavad kaasa selle staatusele ühe suurima tööandjana kogu maailmas, millel on üle 2.3 miljoni töötaja üle maailma.

2. Walmarti efekt: Mõiste "Walmarti efekt" viitab ettevõtte mõjule kohalikule majandusele uuele turule sisenemisel. Kuigi Walmarti madalad hinnad meelitavad kliente, võivad need avaldada survet ka väiksematele ettevõtetele, põhjustades sulgemisi. Ettevõtte tulek võib aga teatud valdkondades luua ka töökohti ja ergutada majanduskasvu.

3. Walmarti keskkonnaalased algatused: Viimastel aastatel on Walmart teinud märkimisväärseid jõupingutusi oma keskkonnajalajälje vähendamiseks. Ettevõtte eesmärk on töötada 100% taastuvenergial, toota jäätmeid ja müüa jätkusuutlikke tooteid. Walmart on samuti võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses ja tarneahelas.

4. Walmarti heategevus: Walmart on tuntud oma heategevuslike ettevõtmiste poolest. Walmarti sihtasutus, ettevõtte heategevuslik haru, toetab mitmesuguseid põhjuseid, sealhulgas nälja leevendamist, katastroofidele reageerimist ja haridust. Ainuüksi 2020. aastal annetasid Walmart ja Walmart Foundation heategevusorganisatsioonidele kogu maailmas üle 1.4 miljardi dollari.

5. Walmarti e-kaubanduse kasv: Kuigi Walmart on peamiselt tuntud oma tavapäraste kaupluste poolest, on selle e-kaubanduse äri kiiresti laienenud. Ettevõte on viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid oma veebiplatvormi, pakkudes klientidele laia valikut tooteid mugavaks kojutoomiseks või poest järeletulemiseks.

FAQ:

K: Mis on jaemüüja?

V: Jaemüüja on ettevõte või üksikisik, kes müüb kaupu või teenuseid otse tarbijatele.

K: Mis on heategevuslik ettevõtmine?

V: Heategevuslik ettevõtmine viitab üksikisikute või organisatsioonide tegevusele, et edendada teiste heaolu, tavaliselt heategevuslike annetuste või sotsiaalsete eesmärkide toetamise kaudu.

K: Mis on e-kaubandus?

V: E-kaubandus, lühend e-kaubandusest, viitab kaupade ja teenuste ostmisele ja müümisele Interneti kaudu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti ülemaailmne kohalolek, "Walmarti efekt", selle keskkonnaalased algatused, heategevus ja e-kaubanduse kasv on vaid mõned selle jaemüügihiiglase paljudest huvitavatest aspektidest. Kuna Walmart areneb ja kohaneb tarbijate muutuvate vajadustega, jääb see jaekaubanduses domineerivaks jõuks.