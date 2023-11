Millised rakendused takistavad teistel rakendustel andmete kasutamist?

Tänasel digiajastul, kus andmete tarbimine on kõigi aegade kõrgeim, ei ole harvad juhud, kus meie nutitelefonid ahmivad meie väärtuslikku mobiilset andmesidet, ilma et me sellest isegi aru saaksime. Olgu tegemist taustal toimuvate rakenduste värskendamise, automaatsete värskenduste või lihtsalt andmenäljaste rakendustega, meie andmeplaanid võivad kiiresti kahaneda, jättes meile kopsakad arved või aeglase Interneti-kiiruse. Õnneks on saadaval rakendusi, mis aitavad meil andmekasutuse üle kontrolli saada ja takistavad teistel rakendustel seda ära söömast.

Tingimuste määratlemine:

– Andmed: selle artikli kontekstis viitavad andmed mobiilseadme rakenduste ja teenuste tarbitud Interneti-ribalaiusele.

– Rakendus: rakendus on rakendus, mis on tarkvaraprogramm, mis on loodud mobiilseadmes konkreetsete ülesannete täitmiseks või konkreetsete teenuste pakkumiseks.

Rakenduste blokeerijad:

Üks rakenduste kategooria, mis aitab meil andmekasutust hallata, on rakenduste blokeerijad. Need rakendused võimaldavad kasutajatel valikuliselt blokeerida või piirata teatud rakenduste juurdepääsu Internetile või andmete kasutamist taustal. Seda tehes aitavad nad andmeid kokku hoida ja vältida soovimatut andmetarbimist. Mõned populaarsed rakenduste blokeerijad on NetGuard, NoRoot Firewall ja AdGuard.

Andmemahu säästja rakendused:

Teist tüüpi rakendused, mis võivad aidata andmekasutust piirata, on andmesäästurakendused. Need rakendused tihendavad andmeid enne, kui need teie seadmesse jõuavad, vähendades veebilehtede, piltide ja videote laadimiseks vajalikku andmemahtu. Samuti võivad nad blokeerida reklaame, mis on kurikuulsad andmete tarbimise poolest. Andmesäästurakenduste näideteks on Opera Max, Google's Datally ja Onavo Extend.

FAQ:

K: Kas need rakendused peatavad täielikult teistel rakendustel andmete kasutamise?

V. Kuigi need rakendused võivad andmekasutust märkimisväärselt vähendada, ei pruugi nad kogu andmekasutust täielikult peatada. Mõned süsteemitasandi protsessid ja olulised rakendused võivad siiski nõuda juurdepääsu andmetele.

K: Kas need rakendused võivad blokeerida teatud rakenduste andmete kasutamise iOS-i seadmetes?

V: Apple'i rangete turvameetmete tõttu on rakenduste blokeerijatel ja andmesäästjarakendustel iOS-i seadmetes piiratud funktsionaalsus. Mõned rakendused võivad siiski aidata andmekasutust jälgida ja hallata.

K: Kas need rakendused on tasuta kasutamiseks?

V: Paljud rakenduste blokeerijad ja andmesäästurakendused pakuvad piiratud funktsioonidega tasuta versioone. Lisafunktsioonidega premium-versioonid on sageli saadaval tasu eest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kui avastate end pidevalt andmenäljaste rakendustega, kaaluge rakenduste blokeerijate või andmesäästja rakenduste kasutamist, et taastada kontroll oma andmekasutuse üle. Need rakendused aitavad säästa raha, vältida ootamatut andmemahtu ja tagada sujuvama mobiilse sirvimise kogemuse.