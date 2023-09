Kuidas vältida viimase hetke pulmakatastroofe: kasulik näpunäide pruutidele

Mis puutub pulmade planeerimisse, siis enamik pruute teab, et ootamatud probleemid võivad tekkida igal ajal. Courtney Bradley, isehakanud "pruutpaar" on aga jaganud väärtuslikku näpunäidet, mis aitab vältida viimase hetke pulmakatastroofe. Bradley andis TikTokile nõu, kuidas pruutidele parimaid viise ära hoida tulekahjude kustutamise hetkedel enne, kui ütlesin: "Ma tean".

Bradley sõnul peitub võti selles, kuidas te oma suure päevani viivate pakkide saabumisega hakkama saate. Pakkide avamine nende saabumisel võib säästa teid võimalike viimase hetke peavalude eest. Saabuvate saadetistega kursis hoides saavad pruudid kiiresti lahendada kõik probleemid või puuduvad esemed, enne kui on liiga hilja.

Selle asemel, et hoida kõiki oma pakke avamata kuni viimase hetkeni, soovitab Bradley iga tarnega tegeleda kohe, kui see saabub. Nii on teil sisuga probleeme (nt vale toode või puuduv tarvik) piisavalt aega müüjaga ühendust võtta ja probleem lahendada.

Seda lihtsat strateegiat rakendades saavad pruudid tagada, et kõik nende tellitud on õiged ja arveldatud juba enne pulmapäeva. See mitte ainult ei aita vähendada stressi, vaid annab ka meelerahu, teades, et kõik vajalikud esemed on paigas.

Seega, järgmine kord, kui oled pulmade planeerimises põlvini, ära alahinda pakkide saabumisel avamise tähtsust. See võib tunduda väikese ülesandena, kuid see võib oluliselt mõjutada võimalikke viimase hetke pulmakatastroofe.

Allikad:

– Courtney Bradley TikToki video

– Nova M Bajamonti, Dailymail.Com.