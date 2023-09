Uus avastus: näpunäiteid elust eksoplaneedil 120 valgusaasta kaugusel

James Webbi kosmoseteleskoopi kasutavad teadlased avastasid K2-18 b nime all tuntud eksoplaneedi atmosfääris molekuli, mida nimetatakse dimetüülsulfiidiks (DMS). Kuigi DMS-i toodab peamiselt fütoplankton Maal, viitab selle olemasolu sellel kaugel planeedil elu võimalikkusele. NASA ning Euroopa ja Kanada kosmoseagentuuride hallatav teleskoop jälgis Lõvi tähtkujus asuvat eksoplaneeti, mis on peaaegu üheksa korda suurem kui Maa mass. Lisaks DMS-ile leiti uuringus ka arvukalt süsinikku sisaldavaid molekule, nagu metaan ja süsinikdioksiid.

See avastus toetab teooriat, et K2-18 b on Hyceani planeet, eksoplaneet, millel arvatakse olevat vesinikurikas atmosfäär, mis ripub ookeani kohal. Cambridge'i ülikooli astronoom Nikku Madhusudhan selgitab, et DMS on Maale ainulaadne ja on ennustatud, et see on hea biosignatuur elamiskõlblike eksoplaneetide jaoks.

Kuid uuringus osalenud teadlased hoiatavad, et tõendid, mis toetavad DMS-i esinemist K2-18 b-s, on esialgsed ja vajavad täiendavat kinnitamist. Nende leidude kinnitamiseks tehakse järelvaatlusi James Webbi kosmoseteleskoobiga.

Uurimisrühma kasutatud meetodit nimetatakse ülekandespektroskoopiaks. See meetod hõlmab eksoplaneedi atmosfääri läbiva tähe valguse analüüsimist. Uurides valguse lainepikkusi, mida atmosfääri molekulid neelavad, saavad astronoomid määrata eksoplaneedi molekulaarse koostise.

See uuring tähistab esimest korda, kui ülekandespektroskoopia abil on eksoplaneedi atmosfääris tuvastatud metaani ja süsivesinikke. Molekulide, nagu ammoniaak ja süsinikmonooksiid, puudumine koos metaani ja süsinikdioksiidi olemasoluga viitab võimalusele, et K2-18 b pinna all võib olla ookean.

K2-18 b tiirleb ümber jaheda kääbustähe elamiskõlblikus tsoonis, kus planeedi pinnal võib potentsiaalselt eksisteerida vedel vesi. Vee temperatuur ja planeedi elamiskõlblikkus on aga siiani teadmata. Selle kauge eksoplaneedi eluks vajalike tingimuste loomiseks on vaja rohkem vaatlusi.

Allikas: Cambridge'i ülikool, The Astrophysical Journal Letters