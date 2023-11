Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II: Galaktilise sõja uus ajastu

Warhammer 40,000 2023: Space Marine’i väljaandmisest on möödunud üle kümne aasta – mäng, mis võlus mängijaid oma intensiivse kampaania ja haaravate mitme mängijaga lahingutega. Fännid olid juba ammu loobunud lootusest järge saada, kuid nüüd, 40,000. aastal, on silmapiiril oodatud Warhammer XNUMX XNUMX: Space Marine II turuletoomine Xbox Series X|S-is. Seekord viivad arendaja Sabre Interactive ja kirjastaja Focus Entertainment armastatud frantsiisi uutesse kõrgustesse.

Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II on kolmanda isiku tulistamismäng, mis sukeldab mängijad haaravasse galaktilise seiklusse. Kapten Titus ja tema kosmosejalaväelased naasevad esiplaanile, andekas Clive Standeni hääl. Kui keiser saadab ustavad kosmosejalaväelased türaniidide hordide vastu võitlema, peavad mängijad valla päästma põrgu laastavate relvade ja erivõimetega.

Üks oluline erinevus on see, et Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II ei ole enam Relic Entertainmenti käes. Selle asemel on ohjad enda kätte haaranud Sabre Interactive, tunnustatud stuudio World War Z ja Evil Dead: The Game taga. Sabre Interactive, mis on tuntud oma muljetavaldava Swarm Engine tehnoloogia poolest, mis lubab korraga ekraanil näha suurel hulgal vaenlasi, lubab pakkuda eepilisi lahinguid enneolematus ulatuses.

Mis eristab Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II oma eelkäijast?

Tuginedes algse mängu alusele, on Sabre Interactive tutvustanud Tyraniidid mängus Space Marine II peamise vaenlasena. Unikaalne käitumissimulaator, mida tuntakse Swarm Engine’ina, täiendab suurepäraselt Tyraniidide tarulaadset olemust, mille tulemuseks on põnevad ja väljakutseid pakkuvad mängujärjestused.

Mängus Space Marine II toimub lugu peaaegu sajand pärast esimese mängu sündmusi. Universum on läbi teinud olulisi muutusi: Cadia kindlusmaailm on hävinud ja primarid on võimsam kosmosejalaväelaste tõug, mida juhib elluäratatud Ultramariinide primarh Roboute Guilliman. Kapten Tiitus naaseb segaduses olevasse galaktikasse, kohanedes selle uue kontekstiga, kui ta võitleb taas inimkonna päästmise nimel.

Mis puudutab Warhammer 40,000 40,000 lauamängu, siis see on samuti aastate jooksul arenenud. Kuigi arendusprotsess muudab uute mudelite ja fraktsioonide pideva kasutuselevõtuga sammu pidamise keeruliseks, on Warhammer XNUMX XNUMX: Space Marine II eesmärk oma piirangute piires võimalikult palju kaasata. Mängijad võivad oodata mitte ainult ultramariinide ja türaniidide, vaid ka keiserlike vägede ja märkimisväärse Adeptus Mechanicuse kohalolekut. Siiski peavad nad olema ettevaatlikud Tzeenchi vägede suhtes, mis muudavad lahingu ultramariinide pärast keeruliseks.

KKK

1. Kes on Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II arendaja ja väljaandja?

Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II on välja töötanud Sabre Interactive ja väljaandja Focus Entertainment.

2. Mis on Space Marine II peamine vaenlase rühmitus?

Space Marine II peamine vaenlase rühmitus on Tyranids, kes on tuntud oma taru meenutava käitumise poolest.

3. Kuidas on mänguviis mängus Space Marine II muutunud?

Space Marine II tugineb oma eelkäija edukale mehaanikale, pakkudes samal ajal uusi funktsioone, mis parandavad mängija kogemust. Mängus on säilinud suurepärane kaugus-/lähivõitlussüsteem ja see sisaldab täiustusi, nagu kiirlöögi loendur ja parrymehaanika.

4. Millised muutused on Warhammer 40,000 XNUMX universumis pärast esimest mängu toimunud?

Warhammer 40,000 XNUMX universumis on Cadia, kindlusmaailm, hävinud ja lõhenemine on galaktika tükkideks rebinud. Primarise, Astartese tugevama versiooni esilekerkimine ja Roboute Guillimani naasmine Ultramariinide primarhiks on galaktika ümber kujundanud ja seadnud inimkonna äärmuslikku ohtu.

5. Kas mängijad võivad mängus Space Marine II näha kõiki lauamängu uusi mudeleid ja fraktsioone?

Arendusprotsess esitab väljakutseid pidevalt areneva lauamänguga sammu pidamisel. Kuigi Space Marine II eesmärk on võimalikult palju kaasata, ei tohiks mängijad oodata kõiki uusi mudeleid ja fraktsioone. Siiski võivad nad ette näha kohtumisi keiserlike vägedega, Adeptus Mechanicuse märkimisväärset kohalolekut ja komplitseerivaid Tzeenchia vägesid.