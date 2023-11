Warhammer 40,000 2: Space Marine XNUMX seisab silmitsi viivitustega, lubab kvaliteetset kogemust

Populaarse märulimängu väga oodatud järg Warhammer 40,000 2: Space Marine 2023 teatas hiljuti oma käivitamise olulisest viivitusest. Algselt plaaniti välja anda enne 2024. aasta lõppu, kuid nüüd lükatakse mäng tagasi XNUMX. aasta teise poolde. See uudis on pettumus fännidele, kes on pikisilmi järge saabumist oodanud.

Mängu väljaandja Focus Entertainment sõnul on viivitus selleks, et tagada mängijatele lihvitud ja kvaliteetne mängukogemus. Arendusmeeskond soovib ületada fännide ootusi ja pakkuda mängu, mis on frantsiisi mainet väärt. Oluline on märkida, et hoolimata viivitusest on Space Marine 2 kogunud juba üle miljoni soovinimekirja, mis näitab selle avaldamisega seotud tohutut populaarsust ja ootusi.

Kuigi viivitus võib olla masendav, on fännidele mõni hea uudis. Focus Entertainment on teatanud, et Space Marine 2 väljalaskekuupäev selgub detsembri alguses, mis võib langeda kokku 2023. detsembril toimuva The Game Awards 7 jagamisega. See teadaanne annab lõpuks fännidele konkreetse ajakava, mida oodata.

Vahepeal saavad mängijad mängust pilguheita läbi augustikuise mängutreileri, mille on välja andnud Focus ja arendaja Sabre Interactive. Treiler lubab teravat kolmanda isiku tegevuskogemust, kus mängijad võitlevad türaniidide hordidega laienevas Warhammer 40,000 2 universumis. Space Marine XNUMX ammutab inspiratsiooni Syama Pederseni Astartese fännifilmist, tagades, et frantsiisi fännid sukelduvad autentsesse ja põnevasse mängukogemusse.

Kuna fännid ootavad pikisilmi mängu Space Marine 2 ilmumist, tuletab viivitus meelde, et head asjad tulevad neile, kes ootavad. Pühendudes pakkuda tipptasemel mängu, on arendajate eesmärk täita ja ületada fännide ootusi kogu maailmas. Seni saavad mängijad oodata ametliku väljalaskekuupäeva eelseisvat teadet.

Korduma kippuvad küsimused

1. Miks Space Marine 2 hilines?

Mäng lükati edasi, et tagada selle vastavus kõrgetele kvaliteedistandarditele ja ületada fännide ootusi. Arendusmeeskond soovib pakkuda mängijatele lihvitud ja kaasahaaravat kogemust.

2. Millal tehakse teatavaks Space Marine 2 ilmumiskuupäev?

Space Marine 2 väljalaskekuupäev peaks kuulutama välja detsembri alguses, potentsiaalselt 2023. detsembril The Game Awards 7 paiku. Fännid võivad oodata, et neil on lõpuks konkreetne ajakava.

3. Mida võivad mängijad mängult Space Marine 2 oodata?

Space Marine 2 tõotab teravat kolmanda isiku tegevuskogemust, mis toimub laienevas Warhammer 40,000 XNUMX universumis. Mängijad astuvad intensiivsetesse lahingutesse türaniidide hordide vastu, ammutades inspiratsiooni populaarsest Astartese fännifilmist.