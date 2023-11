Tutvustame OnePlus AI Music Studiot: vabastage oma muusikaline loovus

Hiinas asuv tunnustatud nutitelefonide tootja OnePlus tõi hiljuti turule oma murrangulise AI Music Studio. See uuenduslik tööriist annab kasutajatele võimaluse hõlpsalt ise laule koostada, avades uksed tähelepanuväärsetele muusikalistele püüdlustele. Oma tipptehnoloogiaga võimaldab AI Music Studio luua lummavaid sõnu, ühendada need sujuvalt AI-ga loodud biitidega ja vaadata oma loomingut visuaalselt kütkestavate muusikavideote kaudu – kõik on teie käeulatuses.

Pärimusmuusika loomise ajad on möödas. OnePlus AI Music Studio ühendab tehisintellekti jõu teie kunstilise nägemusega. Sellele erakordsele funktsioonile juurdepääsuks ei pea te enam OnePlusi seadet omama, kuna see on saadaval nii India kui ka mitte-India kasutajatele.

Niisiis, kuidas saate luua oma muusikavideo? See on lihtne ja intuitiivne protsess. Alustage registreerumisega oma e-posti aadressi kasutades, seejärel süvenege muusikalise väljenduse teekonda järgmiste sammudega:

1. Klõpsake valikul „Loo muusikat” ja valige eelistatud žanr (räpp, hip-hop, EDM; peagi pop), meeleolu (rõõmus, energiline, romantiline, kurb) ja teema.

2. Jätkake, et anda tehisintellektile viip teie ainulaadsete laulusõnade loomiseks.

3. Järgmise 2-3 minuti jooksul saate AI loodud laulusõnad.

4. Nüüd on aeg luua oma muusikat, sünkroonides seda põneva videoga.

5. Soovi korral laadige alla lõplik muusikavideo ja jagage seda oma lemmik sotsiaalmeedia platvormidel.

Et veelgi suurendada entusiasmi selle revolutsioonilise funktsiooni vastu, on OnePlus käivitanud põneva võistluse India, Euroopa ja Põhja-Ameerika kasutajatele. Igale piirkonnale on lubatud 100 tööd, mis annab osalejatele võimaluse näidata oma muusikalist võimekust. Oodatud on mitu sissekandmist; auhinda saab aga ainult üks töö inimese kohta. Konkursile esitamise tähtaeg on 5. detsembril kell 17 IST.

Avastage OnePlusi AI muusikastuudio lõputuid võimalusi ja vabastage oma kunstiline potentsiaal. Laske oma muusikalistel meistriteostel hõljuda ja võluge maailm oma ainulaadse loominguga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas OnePlus AI Music Studio on saadaval kogu maailmas?

Jah, OnePlus AI Music Studio on saadaval kasutajatele nii Indias kui ka väljaspool riiki. See ei ole piiratud ühegi konkreetse piirkonnaga.

2. Kas AI Music Studio kasutamiseks peab mul olema OnePlusi seade?

Ei, AI Music Studiole juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ei pea teil olema OnePlusi seade. See on saadaval kõigile kasutajatele sõltumata nende nutitelefoni kaubamärgist.

3. Kuidas saan OnePlus AI Music Studio konkursil osaleda?

OnePlus AI Music Studio konkursil osalemiseks looge lihtsalt tööriista abil oma muusikavideo ja esitage oma kanne enne tähtaega. Konkursi täielikud üksikasjad leiate OnePlusi veebisaidilt.

