Microsofti aktsia saavutas rekordi, kui OpenAI Shakeup saadab lööklaineid

Microsofti aktsia tõusis esmaspäeval kõigi aegade kõrgeimale tasemele pärast uudiste ilmumist, et OpenAI endine tegevjuht Sam Altman liitub Microsoftiga, et juhtida koos kaasasutaja Greg Brockmaniga uut täiustatud tehisintellekti uurimisrühma. Ootamatu samm saatis lööklaineid läbi tehnoloogiamaailma, üllatades nii tööstuse siseringi kui ka investoreid.

Kuigi Altmani ja Microsofti vaheline tehing pole veel ametlik, peavad analüütikud ja eksperdid seda juba tehnoloogiahiiglase suureks võiduks. RBC Capital Marketsi tegevdirektor Rishi Jaluria nimetas seda "Microsofti tohutuks riigipöördeks", rõhutades Altmani kui tehisintellekti visionääri mainet.

Endiselt tekitab muret see, kuidas OpenAI ebakindlus mõjutab lühiajaliselt Microsofti äritegevust, eriti seoses Microsofti Azure'i pilveteenustega, mida OpenAI kasutas. Analüütikud usuvad aga, et Altmani ja tema meeskonna kaasamine võib lõppkokkuvõttes olla Microsofti jaoks pikas perspektiivis parem tulemus.

Altmani ja Brockmani palkamine muudab Microsofti generatiivsete AI-inseneride sihttööandjaks, tugevdades veelgi oma juhtpositsiooni selles valdkonnas. Teisest küljest maadleb OpenAI järeltõugetega, millest annab tunnistust enam kui 500 töötaja allkirjastatud kiri, milles kutsutakse juhatust üles astuma tagasi või ähvardab massiline tagasiastumine.

Nii investorid kui ka analüütikud peavad seda Microsofti oluliseks strateegiliseks eeliseks, kuna see mitte ainult ei säilita nende tehisintellekti toodete tegevuskava, vaid pakub ka tohutut konkurentsi generatiivsete AI-idufirmade ja Google DeepMind jaoks.

Nende arengute tulemusena sulgus Microsofti aktsia esmaspäeval 377.44 dollaril, tõustes üle 2%. Turu positiivne reaktsioon peegeldab kindlustunnet Microsofti suutlikkuses säilitada oma positsiooni tehisintellekti valdkonnas, hoolimata hiljutistest häiretest OpenAI-s.

FAQ

Mis on OpenAI?

OpenAI on juhtiv tehisintellekti uurimislabor, mis asutati eesmärgiga tagada, et tehisintellektist (AGI) oleks kasu kogu inimkonnale. Selle asutasid Sam Altman ja Greg Brockman.

Mis on generatiivne AI?

Generatiivne AI viitab tehisintellekti valdkonnale, mis keskendub mudelite, algoritmide ja süsteemide loomisele, mis on võimelised genereerima uut ja originaalset sisu, näiteks pilte, teksti või muusikat.

Mis on Microsoft Azure?

Microsoft Azure on Microsofti pakutav pilvandmetöötluse platvorm ja teenus. See pakub laias valikus pilveteenuseid, sealhulgas virtuaalmasinaid, salvestusruumi, analüüsi ja tehisintellekti võimalusi, et aidata ettevõtetel rakendusi ja teenuseid luua, juurutada ja hallata.

Millist mõju avaldab Sam Altmani palkamine Microsofti aktsiatele?

Sam Altmani palkamist peetakse Microsofti jaoks positiivseks arenguks, mis toob kaasa investorite usalduse kasvu ja ettevõtte aktsiahinna tõusu. Seda positiivset turureaktsiooni soodustavad tegurid Altmani mainet tehisintellekti visionäärina ja strateegilist eelist, mille Microsoft sai tema lisandumisega meeskonda.