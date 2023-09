Wahoo tutvustas uut Kickr Move Turbo Treenerit ja Kickr Bike Shiftit

Populaarne siserattatehnika bränd Wahoo teatas kahe uue toote väljalaskmisest: Kickr Move turbotreener ja Kickr Bike Shift nutikas jalgratas. Kickr Move on Wahoo Kickri nutikate turbotreenerite valiku tipus ja sellel on uued liikumisvõimalused, mille eesmärk on pakkuda loomulikumat sõidutunnet ja parandada kasutaja mugavust, hinnaga 1,599.99 USD. Teisest küljest asub Kickr Bike Shift Kickr Bike V2 all ja lihtsustab mõningaid funktsioone, mille hind on 2,999.99 USD.

Kickr Move'il on kaheksa-tolline gravitatsioonirada, mis võimaldab peamisel turbotreeneri riistvaral kõveral rajal edasi-tagasi libiseda, pakkudes väikest liikumist küljelt küljele. See võimaldab jalgrattal treeningute ajal vabalt liikuda, vähendades väsimust ja parandades üldist efektiivsust. Liugtee on lukustatav, et hõlbustada transportimist ja ratta kinnitamist. Kickr Move'i sidumiseks Kickr Climbiga on vaja täiendavat riistvaraadapterit, kuid selle saab eraldi osta.

Spetsifikatsioonide osas pakub Kickr Move Bluetoothi, ANT+ ja WiFi ühenduvust ning võimsuse täpsust kuni 1%. See suudab taluda maksimaalset takistust 2,200 vatti ja selle simuleeritud gradiendi vahemik on -10% kuni 20%. See sisaldab ka selliseid funktsioone nagu ERG Easy Ramp ja Race Mode täiustatud treeningkogemuse tagamiseks. Kickr Move'iga on kaasas 11-käiguline SunRace 11-28T kassett, mis on endiselt Wahoo kasutajate seas eelistatud valik.

Mis puutub Kickr Bike Shifti, siis see on soodsam terasraamiga nutikas ratas, mis kaalub 40 kg. See pakub 2200 vatti takistust, WiFi-ühendust ja võimsuse mõõtmise täpsust 1% piires. Erinevalt Kickr Bike V2-st ei ole Kickr Bike Shiftil kallutusfunktsiooni ega mootoriga juhitavat inertsi funktsiooni. Siiski säilitab see viiepunktilise sobivuse reguleerimise süsteemi, rakendusepõhise seadistuse ning konfigureeritavad käiguvahetid ja nupud.

Nii Kickr Move kui ka Kickr Bike Shift on kohe ostmiseks saadaval. Kickr Move'i hind on 1,599.99 USD, Kickr Bike Shift aga 2,999.99 USD ja tarnimine algab septembri lõpus.

