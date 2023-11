Kuuldavasti on Vivo Pad 3-l MediaTek Dimensity 9300, et tagada esinduslik jõudlus

Tehnikahuvilised ja Vivo fännid ootavad innukalt populaarse nutitelefoni kaubamärgi eelseisvat turuletoomise tsüklit. Kuulujutud viitavad sellele, et Vivo töös on põnev tootevalik, sealhulgas kokkupandavad telefonid, lipulaevad ja palju muud. Üks väga oodatud seadmeid on Vivo Pad 3 tahvelarvuti ja hiljutised vihjed silmapaistvalt nõuandjalt on selle põhispetsifikatsioone pisut valgustanud.

Weibo näpunäidete digitaalse vestlusjaama postituse kohaselt on Vivo Pad 3 varustatud MediaTek Dimensity 9300 SoC-ga. See kiibistik on tuntud oma tipptasemel jõudluse poolest ja asetaks tahvelarvuti lipulaeva tootena. Dimensity 9300 on juba tehnikatööstuses laineid löönud, kuna see annab jõudu hiljuti avalikustatud Vivo X100 ja X100 Pro nutitelefonidele, mis on osa Vivo uusimast lipulaeva seeriast.

Ehkki nõuandja ei andnud Vivo Pad 3 kohta täiendavaid üksikasju, tasub mainida, et tahvelarvuti peaks ilmuma koos Vivo X100 Ultra mudeliga aprillis 2024. X100 Ultra toiteallikaks on kuuldavasti Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, mis näitab veelgi, et Vivo Pad 3 on võimas ja funktsioonirohke seade.

Vivo tulevaste seadmete väljalaskestrateegia on endiselt ebakindel. Kuigi on võimalik, et Pad 3 teatatakse koos X100 Ultra, X Fold 3 ja X Flip 2-ga samal käivitamisüritusel, pole veel midagi kinnitatud. Nii Vivo entusiastidel kui ka tehnikahuvilistel soovitatakse edasiste uuendustega kursis olla.

