Victrola tutvustab uusi suure eraldusvõimega plaadimängijaid juhtmevaba vinüüli taasesitamiseks

Tuntud plaadimängijatootja Victrola on oma uute esmaklassiliste mudelite Hi-Res Carbon ja Hi-Res Onyx väljalaskmisega astunud märkimisväärse sammu edasi. Need põnevad täiendused nende valikusse on varustatud sisseehitatud Qualcommi heliriistvaraga, mis võimaldab sujuvalt juhtmevaba vinüüli taasesitust Bluetoothi ​​või aptX-toega kõlaritest ja kõrvaklappidest.

See väljalase tähistab kõrvalekaldumist Victrola eelmisest valikust, mis ühildus eranditult Sonose kõlaritega. Qualcommi heliriistvara kaasamine tagab ühilduvuse laiema valiku seadmetega, võimaldades kasutajatel nautida oma vinüülplaate juhtmevabalt ilma helikvaliteedis järeleandmisi tegemata.

Nii Hi-Res Carbon kui ka Hi-Res Onyx plaadimängijad toetavad uusimaid Bluetooth 5.4 ja Bluetooth LE protokolle, pakkudes paremat ühenduvust ja täiustatud heli voogesituse võimalusi. Lisaks on neil plaadimängijatel Qualcommi aptX Adaptive helitehnoloogiad, mis optimeerivad heliedastust suurepärase kuulamiskogemuse saavutamiseks.

Neile, kes eelistavad traditsioonilisemat seadistust, pakuvad Hi-Res mudelid endiselt RCA-väljundeid, et ühendada oma toiteallikaga juhtmega kõlaritega. See disainivalik sobib audiofiilidele, kes hindavad klassikalist juhtmega ühendust ja eelistavad omada täielikku kontrolli oma heli seadistuse üle.

Hi-Res Carbon ja Hi-Res Onyx plaadimängijad on hinnaga vastavalt 599 ja 399 dollarit, pakkudes soodsamat alternatiivi nende Sonose ühilduvatele kolleegidele. See hinnastrateegia muudab need esmaklassilised mudelid kättesaadavaks laiemale vaatajaskonnale, julgustades rohkem inimesi kogema vinüüli taasesituse rõõmu koos juhtmevaba tehnoloogia mugavusega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Victrola sisseehitatud Qualcommi heliriistvaraga Hi-Res Carbon ja Hi-Res Onyx plaadimängijate kasutuselevõtt kujutab endast olulist nihet ettevõtte tootepakkumistes. Kasutades traadita tehnoloogiat ja laiendades ühilduvust, soovib Victrola meeldida nii tehnoloogilistele kasutajatele kui ka traditsioonilistele kasutajatele, säilitades oma maine plaadimängijate turul usaldusväärse kaubamärgina.

