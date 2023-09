Valve uus riistvaraidee saab Lõuna-Koreas sertifikaadi

****

On teada, et Valve'il on Steam Deckist kaugemad ambitsioonid ja uus teave viitab sellele, et ettevõte võib valmistuda ühe oma riistvaraidee tarnimiseks. Lõuna-Korea riiklik raadiouuringute agentuur on sertifitseerinud Valve väikese võimsusega juhtmeta seadme tähisega RC-V1V-1030. Kuigi sertifikaat ei anna seadme kohta palju üksikasju, näitab see siiski, et see kasutab 5 GHz WiFi-ühendust, mis on enamikus arvutites juba tavaline. Reguleerivad asutused nõuavad tavaliselt riigis imporditavate ja potentsiaalselt müüdavate seadmete sertifikaati. Valve seade pole veel ilmunud Ameerika Ühendriikide FCC andmebaasi ega Bluetooth SIG-i, kuid see võib tulevikus muutuda.

Valve koodis on mõned vihjed ettevõtte riistvaraplaanide kohta. Michael Larabel Phoronixist avastas, et Valve on teinud Steam Decki Van Goghi APU-ga seotud muudatusi, sealhulgas viidanud tootenimedele "Galileo" ja "Sephiroth". Valve'i Greg Coomer on varem maininud, et Steam Deckis olev APU võiks sobida ka eraldiseisva VR-peakomplekti jaoks. Siiski on vähem tõenäoline, et uus Steam Controlleri mängupult sisaldaks kogu Steam Decki kiipi.

Valve on uurinud erinevaid riistvaraideid, sealhulgas eraldiseisvat VR-peakomplekti koodnimega "Deckard", nagu allikad kinnitasid 2021. aastal. Ringluses on ka seadme patendikujutised. Kas sertifitseeritud "madala võimsusega traadita seade" on seotud Steam Decki värskendamisega või täiesti uue riistvaratootega, jääb veel näha. Siiski võib Valve'il olla mõistlik teha teadaanne enne, kui Nintendo avaldab oma Nintendo Switchi järglase.

