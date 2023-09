Google seisab silmitsi kohtuprotsessiga süüdistuste üle monopoli võimu kuritarvitamises

Ameerika Ühendriikide valitsus kaebab Google'i kohtusse, süüdistades tehnoloogiahiiglast oma monopoolse võimu kuritarvitamises otsingumootoritööstuses. Kohtuprotsess, mis tähistab valitsuse esimest suuremat monopoli juhtumit aastakümnete jooksul ja esimest kaasaegse Interneti ajastul, algab teisipäeval Washingtonis.

Justiitsministeeriumi juhtumi keskmes on väide, et Google korraldas oma äritehinguid tagamaks, et see on esimene otsingumootor, mida kasutajad näevad, kui nad oma telefone või veebibrausereid avavad. Valitsus väidab, et Google'i eesmärk oli kaotada konkurents ja säilitada oma domineerimine.

Endine peaprokurör William Barr kirjeldas kohtuasja kui rünnakut Google'i haarde vastu Internetis, mõjutades miljoneid tarbijaid, reklaamijaid, väikeettevõtteid ja ettevõtjaid. Pärast aastatepikkust ettevalmistust, sealhulgas miljonite lehekülgede dokumentide koostamist ja enam kui 150 isiku avaldused, läheb juhtum lõpuks kohtu alla.

Selle märgilise katse tulemus mõjutab oluliselt tehnoloogiatööstust ja Internetti tervikuna. See seab väljakutse tehnoloogiaettevõtetele nende toodete kontrollimisel, mida inimesed igapäevaselt kasutavad. Kui see õnnestub, võib see potentsiaalselt muuta tehnikahiiglaste tegutsemisviisi ja avaldada otsest mõju Interneti toimimisele.

Google, kellele kuulub praegu umbes 90% USA otsingumootorite turust ja mille väärtus on 1.7 triljonit dollarit, väidab, et tema otsingutoode on konkurentidest parem. Ettevõte teatab, et kasutajad valivad Google'i kasutamise eelistuse tõttu, kuna alternatiivsele otsingumootorile üleminek on tänapäeval lihtne.

See juhtum meenutab 1998. aasta monopolivastast juhtumit Microsofti vastu, mille tulemusel võitis justiitsministeerium. Kahe juhtumi sarnasused ja nende võimalikud tagajärjed on pannud paljud nägema Microsofti juhtumit tänapäevaste tehnoloogiahiiglaste vastuvõtmiseks.

Valitsuse hagi Google'i vastu keskendub ettevõtte eksklusiivsetele tehingutele telefonitootjatega nagu Apple ja Samsung, aga ka veebibrauseritega nagu Mozilla. Need lepingud tagavad, et Google on enamikus seadmetes vaikeotsingumootor, mis väidetavalt lämmatab konkurentsi ja piirab väiksemate konkurentide olemasolu.

Lähinädalatel toimub kohtuprotsess ja otsus kujundab tehnoloogiatööstuse tulevikku. Olenemata tulemusest tähistab see kõrgetasemeline juhtum pöördelist hetke tehnoloogiasektori võimsuse dünaamika käsitlemisel.

