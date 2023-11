Vaimse tervise toetamise tähtsuse mõistmine ülikoolides

By

Tragöödia tabas New Hampshire'i ülikooli kogukonda, kui nad leinasid pühapäeval enesetapu tagajärjel surnud üliõpilast. Peter T. Pauli äri- ja majanduskolledži noorem õpilast kirjeldasid kooliametnikud kui ustavat ja heasüdamlikku sõpra, kellel oli UNH kogukonnale positiivne mõju. Ülikoolilinnaku kogukonda mõjutab eriti see, kui õpilased valmistuvad sel nädalal tänupühadeks lahkuma.

Selle laastava sündmuse järel rõhutas UNH president James W. Dean Jr, kui oluline on toetada õpilasi, kes võivad leinata. Ta julgustas õppejõude olema teadlik leinast, mida paljud üliõpilased võivad kogeda, ja pakkuma paindlikkust akadeemiliste kohustuste osas. Ülikool on ühenduses üliõpilase perekonnaga ja annab õigel ajal teavet mälestusteenistuste kohta.

Durhami politseijaoskonna ülem Rene Kelley kinnitas surma enesetapuna ja kinnitas, et rikkumist ei kahtlustata. Uurimine käib.

Tunnistades vajadust toetuse ja nõustamise järele sellistel aegadel, on ülikooli psühholoogilised ja nõustamisteenused ning töötajate abistamise programm kättesaadavad üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele. On ülioluline, et inimesed pöörduksid ja otsiksid abi, kui nad tunnevad kurbust või leina.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Kuidas saavad õpilased UNH psühholoogiliste ja nõustamisteenustega ühendust võtta?

V: Õpilased saavad abi saamiseks pöörduda psühholoogiliste ja nõustamisteenuste poole numbril (603) 862-2090.

K: Kuidas saavad töötajad ja õppejõud ligipääsu UNH töötajate abiprogrammile?

V: Töötajate abiprogrammi saate otse numbril (800) 424-1749.

K: Kas riiklikud kriisiabitelefonid on saadaval kohese abi saamiseks?

V: Jah, National Alliance on Mental Illness (NAMI) vihjeliiniga saab ühendust võtta numbril 800-950-NAMI (6264), riikliku enesetapuennetuse päästeliiniga numbril 800-273-TALK (8255) ja riikliku kriisitelefoniga numbril 1- 833-710-6477. Need kriisiliinid pakuvad abivajajatele kohest tuge ja juhiseid.