Asteroidi proovide tagastamise missioon OSIRIS-REx jõuab kulminatsioonini

250 grammi asteroiditolmu sisaldav kapsel maandub 24. septembril Utah’ kõrbes, mis tähistab NASA OSIRIS-RExi missiooni kulminatsiooni. 2016. aastal käivitatud missiooni eesmärk oli koguda ja tagastada asteroidi Bennu proov, mis pakub väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kujunemise kohta üle 4.5 miljardi aasta tagasi. Kapsel transporditakse hoolikalt NASA laborisse Houstonis, et vältida saastumist, enne kui see jagatakse erinevatesse osalevatesse laboritesse üle kogu maailma.

Bennu, mis on suhteliselt primitiivne materjal, on väga väärtuslik teadlastele, kes soovivad mõista päikesesüsteemi päritolu. Sarnased Bennu koostisega meteoriidid langevad küll Maale, kuid sageli põlevad nad atmosfääris ära või saastuvad maapealsest keskkonnast. OSIRIS-RExi missioon pakub ainulaadset võimalust saastumata proovi uurimiseks.

Kanada teadlastel on ka võimalus analüüsida osa proovist tänu nende panusele missioonis OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter) instrumendiga. Kanada kosmoseagentuuril on juurdepääs 4%-le proovist, mis vastab 10 grammile. Yorki ülikooli teadlane Michael Daly kavatseb mõõta oma proovi soojusjuhtivust, et teha kindlaks kogu asteroidi soojuslikud omadused. Dominique Weis ja tema kolleegid Briti Columbia ülikoolist kasutavad Bennu koostise määramiseks tundlikku massispektromeetriat.

Kuigi kolmveerand proovist säilitatakse tulevastele põlvkondadele uurimiseks, jätkub OSIRIS-RExi missioon pärast kapsli kohaletoimetamist. Sond liigub ümber asteroidi Apophise 2029. aastal.

