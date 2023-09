Viimased pealkirjad: vangide vahetus Iraaniga, FDA uue vaktsiini heakskiit, monopolivastane kohtuprotsess Google'i vastu, orkaanioht, Drew Barrymore'i jutusaate tagasitulek ja veinikatastroof Portugalis

Hiljutiste uudiste kohaselt on Bideni administratsioon astunud sammu Iraanis kinni peetud viie Ameerika kodaniku vabastamise tagamiseks, andes pankadele loa kanda üle 6 miljardit dollarit külmutatud Iraani naftafonde, kartmata USA sanktsioone. Kongressi on sellest arengust teavitatud ja vangide vahetus võib toimuda juba järgmisel nädalal. Vastutasuks vabastatakse ka viis USA-s kinni peetud Iraani kodanikku. Selle diplomaatilise sammu eesmärk on parandada USA ja Iraani suhteid.

FDA andis heakskiidu uuele koroonaviiruse vaktsiinile, mis on suunatud spetsiaalselt omikroni alamvariandile, valmistudes sügisel algavaks hingamisteede viiruste hooajaks. Kuigi vaktsiin on vabastatud kõigi 6 kuu vanuste ja vanemate jaoks, kohtub CDC nõuanderühm, et määrata kindlaks sihipärasem lähenemisviis. Vaktsiin on eeldatavasti saadaval hiljem sel nädalal ja on tasuta enamikule ameeriklastele, kellel on erakindlustus, Medicaid või Medicare.

Maroko on pärast hiljutist maavärinat olnud välisabi vastuvõtmisega aeglane. Riik on seisnud silmitsi väljakutsetega abistamistegevuse koordineerimisel ja abi jagamisel mõjutatud piirkondadele, mis põhjustab viivitusi katastroofist mõjutatud isikute abistamisel.

Justiitsministeerium alustab Google'i vastu monopolivastast kohtuprotsessi, mille käigus kontrollitakse, kas tehnoloogiahiiglane kasutab potentsiaalselt oma domineerivat seisundit otsingumootorite turul konkurentsi pärssimiseks otsingus ja reklaamides. See kõrgetasemeline kohtuprotsess on esimene omataoline suure tehnoloogiaettevõtte vastu üle kahe aastakümne ning sellel võib olla märkimisväärne mõju tehnoloogiatööstusele ja Google'i tulevikule.

Orkaan Lee kujutab Uus-Inglismaa idaosale kasvavat ohtu, kuna võib tekkida tugev tuul, tugev vihm ja tormid. Kuigi see peaks jääma avamerele, võivad Canadian Maritimes ja Nova Scotia tabada otsest tabamust. Arvatakse, et torm nõrgeneb, kuid põhja poole liikudes suureneb.

Keset käimasolevaid Hollywoodi streike toob Drew Barrymore tagasi oma jutusaate. See otsus tuleb ajal, mil paljud lavastused on ootel, pakkudes vaatajatele tööstuse seisaku ajal värsket sisu.

Veiniga seotud katastroofis ujutas Portugalis São Lourenço do Bairro tänavad umbes 600,000 XNUMX gallonit punast veini pärast seda, kui kaks kohalikule piiritusetehasele kuulunud veinipaaki lõhkesid. Tuletõrjujad suutsid tohutu koguse veini reoveepuhastisse suunata. Vein määrati tänavuse ülejäägi tõttu hävitamisele, mistõttu see ei sobi tarbimiseks.

Lõpuks saavad Chrome'i kasutajad nüüd ära kasutada uusi privaatsus- ja reklaamiseadeid. Nende seadete eesmärk on suurendada privaatsust ja anda kasutajatele suurem kontroll oma sirvimiskogemuse üle. Lisateabe saamiseks laadige alla The Posti rakendus või registreeruge nende uudiskirja saamiseks, et olla kursis "The 7" viimaste uudistega.

