Kõigi aegade viis kõige rohkem raha teenivat GTA võrguröövi

Raha on Grand Theft Auto (GTA) Online’is ülioluline ning vargused on üks kiiremaid ja tulusamaid viise miljonite teenimiseks. Selles artiklis uurime viit peamist raha teenivat GTA Online'i vargust:

5) Bogdani probleem: see vargus on osa viimsepäeva vargusest ja nõuab kahte kuni nelja mängijat. Üks meeskond peab imbuma allveelaevale, teine ​​​​asub tagama katte, kasutades GTA Online'i Mammoth Avengerit. Bogdani probleemi väljamakse on tavalisel raskusastmel umbes 1,425,000 XNUMX XNUMX dollarit.

4) Vaikse ookeani standardtöö: seda klassikalist pangaröövi stsenaariumi tutvustati 2015. aastal. See nõuab nelja mängijat ja hõlmab kõrge riskiga olukordi ja lahinguid rivaalitsevate vargusmeeskondadega. Vaikse ookeani standardtöö eest makstakse välja 750,000 1,500,000 dollarit Easy puhul, 1,875,000 XNUMX XNUMX dollarit tavaliste tööde puhul ja XNUMX XNUMX XNUMX dollarit raskete raskuste puhul.

3) Viimsepäeva stsenaarium: Ühena The Doomsday Heisti toimingutest võib selle varguse sooritada kaks kuni neli mängijat. Kuigi see on pikk, pakub see väljamakset 1,800,000 2,250,000 XNUMX dollarit tavaliste raskuste korral ja XNUMX XNUMX XNUMX dollarit raskete raskuste korral.

2) Teemantkasiino vargus: see 2019. aasta lõpus lisatud vargus nõuab mängijatelt mängusaali seadistamist. See pakub kolme lähenemisviisi: Silent and Sneaky, Big Con või Agressive. Suurima väljamakse, 3,619,000 XNUMX XNUMX dollarit, saab teenida teemantide rüüstamisega rasketel raskustel.

1) Cayo Perico vargus: erinevalt teistest saab seda vargust mängida üksi. See toimub Cayo Perico saarel ja selleks on vaja Diamond Casino katusekorterit ja Kosatka allveelaeva. Peamine väljamakse sõltub eesmärgist, Panther Statue pakub 4,089,152 XNUMX XNUMX dollarit raskete raskuste korral.

Need vargused pakuvad mängijatele tulusaid võimalusi GTA Online'is rikkust koguda. Allikas: mängusisesed teadmised ja kogemused.