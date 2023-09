Xbox Digital Broadcast naaseb Tokyo Game Show 2023-le

Oodatud Xbox Digital Broadcast naaseb Tokyo Game Show'le 21. septembril. See iga-aastane sündmus on platvormiks Xboxile ja Bethesda Softworksile, et pakkuda värskendusi oma mängude kohta ning esitleda Jaapani ja Jaapani loojate mitmekesist tiitleid. üle Aasia.

Lisaks teatab Xbox uutest täiendustest oma pidevalt laienevas Xbox Game Passi teegis, mis pakub laia valikut sisu meeskondadelt üle kogu Aasia. See uudis erutab kindlasti fänne, kes soovivad avastada uusi mängukogemusi.

Ülekanne on vaatajatele kättesaadav Tokyo Game Show ametlikul YouTube'i kanalil, aga ka valitud Xboxi suhtluskanalitel. Seda esitatakse erinevates keeltes, sealhulgas jaapani, inglise, korea, lihtsustatud hiina, traditsioonilise hiina, malai, tai, vietnami, indoneesia, prantsuse, saksa ja kastiilia hispaania keeles. Lisaks sisaldab saade jaapani viipekeelt (JSL), Austraalia viipekeelt (AusLan) ja helikirjeldusi nii jaapani kui ka inglise keeles.

Xbox on ka tänavuse Tokyo Game Show visuaalide kujundamisel väga hoolikalt töötanud. Kujutised ühendavad Xboxi ja Jaapani ikonograafia, mis hõlmab Xbox Nexust, Xbox Series X konsooli, Maneki-neko (viipav kass), Fuji mägi, kosmose lilled ja Jaapani latern. Maneki-neko, õnne sümboli tutvustamise eesmärk on tuua õnne kõigile üritusele häälestuvatele mängijatele.

Erilise maiuspalana Jaapani fännidele, kes osalevad Makuhari Messe'i füüsilisel üritusel, pakub Xbox eksklusiivset võimalust. Phil Spencer ja Sarah Bond korraldavad otseülekande ning fännid saavad tasuta pileteid taotleda IGN Jaapani veebisaidi või Twitteri konto kaudu.

Tokyo Game Show 2023 tõotab tähistada tähelepanuväärseid mänge, mida Xboxi platvormile arendatakse. Mängijad Jaapanist, Aasiast ja kogu maailmast ootavad põnevusega sündmust, mis tutvustab uusimaid uuendusi ja põnevaid teadaandeid. Ajakava ja üksikasjade kohta lisateabe saamiseks külastage ametlikku Tokyo Game Show veebisaiti.

