Thomas tankimootor ilmub Starfieldi laevaehitaja funktsiooni

Starfield, Bethesda väga oodatud uus mäng, on juba saanud ettevõtte seni edukaimaks lansseerimiseks. Üle 6 miljoni mängija ja enam kui 1 miljoni samaaegse mängijaga on see kiiresti kogunud suure ja pühendunud fännide baasi.

Üks viise, kuidas mängijad on Starfieldis oma loovust väljendanud, on mängu laevaehitaja funktsioon. Ja nüüd võivad armastatud lastetegelase Thomas the Tank Engine fännid rõõmustada, kuna Redditi kasutaja nimega u/MrCaine332 on loonud laeva, mis meenutab ikoonilist vedurit.

Varem on Bethesda mängudele Thomas the Tank Engine'i lisamiseks sageli vaja modifikaatoreid, sealhulgas Skyrimi draakonite asendamiseks. Kuid u/MrCaine332 loomine Starfieldis ei vaja modifitseerimisvõimalust. Selle asemel kasutab see lihtsalt õigeid laevaosi ja veidi loomingulist elegantsi.

Kuigi Thomas Tank Engine on tuntud oma kasulikkuse poolest teleseriaalides, pole fännid veel näinud, kuidas tal Starfieldis lahingutes läheb. Sellegipoolest on Redditi kasutajad kiitnud laeva disaini, üks kasutaja kirjeldas seda kui "meistriteost".

Jääb mõistatuseks, miks mängijatel on soov lisada erinevatele mängudele Thomas the Tank Engine, kuid see viimane Starfieldi lisand on mängijatele kindlasti pakkunud palju meelelahutust. Ja Thomas pole ainuke popkultuuri viide, kes mängu laevaehitajasse ilmub, kuna fännid on taasloonud ka Star Warsi, Batmani ja Futurama laevu.

Üldiselt on Starfieldi laevaehitaja funktsioon andnud mängijatele võimaluse väljendada oma loovust ja lisada mängule oma isikupära. Thomas the Tank Engine kaasamisega saavad mängijad tuua oma kosmoseseiklustesse lapsepõlve armastatud tegelase.

Allikas: dexerto.com