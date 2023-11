FiiO annab välja KB3: sisseehitatud DAC-i ja kõrvaklappide võimendiga klaviatuuri

Tuntud helibränd FiiO avalikustas oma uusima uuenduse: KB3, mehaanilise klaviatuuri, mis on varustatud sisseehitatud digitaal-analoogmuunduriga (DAC) ja kõrvaklappide võimendiga. KB3 eesmärk on pakkuda kasutajatele paremat helikogemust võrreldes tavapäraste 3.5 mm kõrvaklappide pesadega, mida leidub laua- ja sülearvutites.

Integreerides DAC-i ja kõrvaklappide võimendi otse klaviatuuri, välistab FiiO vajaduse eraldi seadmete järele, mis tööruumi risustavad. See tähendab, et ei pea enam sassis kõrvaklappide kaableid ega täiendavaid väliseid DAC-e ja võimendeid. Tänu FiiO audiotehnoloogiaalastele teadmistele lubab KB3 kvaliteetset heli.

KB3 heli spetsifikatsioonid on muljetavaldavad. Sellel on kaks Cirrus Logic CS43131 DAC-i, mis toetavad kuni 32-bitist/384kHz ja DSD256 helivorminguid. Lisaks standardsele 3.5 mm kõrvaklappide pesale pakub klaviatuur ka 4.4 mm tasakaalustatud väljundit, pakkudes rohkem võimalusi heli ühendamiseks. Tom's Hardware andmetel on KB3 rivaali FiiO 80-dollarilise KA13 kõrvaklappide võimendi helivõimalused.

Klaviatuuril endal on lisaks helivõimele ka erakordsed omadused. See on tihendiga kinnitatud ja sellel on kuumvahetuslülitid, mis võimaldavad lülitite hõlpsat vahetamist ilma jootmiseta. KB3 ühildub nii Maci kui ka Windowsi süsteemidega ning toetab RGB valgustust. See toetab ka populaarset VIA konfiguratsioonitarkvara, täiustades kohandamisvõimalusi. Sülearvutite klaviatuure meenutav kompaktne 75-protsendiline paigutus lisab selle veetlust veelgi. Lisaks asub mugavalt klaviatuuri paremas ülanurgas helitugevuse reguleerimise ketas.

Kuigi kõrvaklappide pesa integreerimine klaviatuuriga ei ole täiesti uudne, lahendab FiiO lähenemisviis võimalike helihäiretega seotud probleemidega, kasutades arvutist tuleva digitaalse helisignaali teisendamiseks sisseehitatud DAC-i. See lähenemine sarnaneb Moondrop Dashiga, teise hiljutise sisseehitatud kõrvaklappide pesaga klaviatuuriga.

KB3 on saadaval AliExpressis ostmiseks. Kliendid saavad valida 129.99 dollari eest ilma lülitite ja klahviotsikuteta barebone-valiku või 149.99 dollari eest täielikult kokkupandud mudeli vahel. FiiO pakub ka klaviatuuri juhtmevaba versiooni, mille hind on täielikult kokkupandud mudeli puhul 129.99 dollarit, kuid sellel variandil puuduvad juhtmega versioonis leiduvad uuenduslikud helifunktsioonid.

