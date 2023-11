AOC uus mini LED mänguekraan: ületamatu kvaliteet ületamatu hinnaga

Kas otsite taskukohase hinnaga tipptasemel Mini LED-monitori? Ärge enam otsige. AOC tõi äsja turule oma uusima mänguekraani, Q27G3XMN, ja see on turu juba tormiliselt vallutanud. See 249.99-tolline 27P monitor, mille hind Amazonis on vaid 1440 dollarit, pakub erakordset hinna ja kvaliteedi suhet.

Q27G3XMN eristab konkurentidest selle Mini LED taustvalgustuse tehnoloogia. Erinevalt traditsioonilistest LCD-ekraanidest kasutavad Mini LED-monitorid väiksemaid LED-e, mis on tihedamalt pakitud, mille tulemuseks on suurepärane heledus ja musta tase. Tegelikult konkureerib AOC Mini LED-ekraan OLED-kuvarite pildikvaliteediga, mis on tuntud oma ületamatu visuaalse jõudluse poolest.

DisplayHDR 1000 sertifikaadiga Q27G3XMN-il on uskumatult 336 individuaalset hämardustsooni. Neid tsoone saab manipuleerida intensiivsete mustade toonide saavutamiseks, võimaldades hämmastavalt kõrge dünaamilise ulatuse sisu. Lisaks on AOC taganud, et ekraan katab 134% sRGB värvigammast, pakkudes tänu tehase värvikalibreerimisele erksaid ja täpseid värve kohe karbist välja võttes.

Mängijaid rõõmustavad Q27G3XMN muljetavaldavad spetsifikatsioonid. Välkkiire 180 Hz värskendussageduse, adaptiivse sünkroonimistehnoloogia (kuigi FreeSynci pole otseselt mainitud) ja AOC madala sisendi viivitusrežiimiga vastab see monitor kõigile konkureerivate mängijate ootustele. Lisaks toetab see madalamat 120 Hz värskendussagedust, mis sobib suurepäraselt konsoolide mängimiseks uusimatel Sony ja Microsofti konsoolidel.

Arvestades tehnilisi andmeid ja tipptasemel Mini LED-tehnoloogiat, võite eeldada, et Q27G3XMN on kopsakas hinnasilt. Meie uuringute põhjal on aga AOC monitor konkurentidest oluliselt soodsam. Kuigi me ei leidnud USA-s asuva tootja soovitatud jaehinda, viitavad allikad, et see on umbes 400 dollarit. Praeguse soodushinnaga 249.99 dollarit pole kahtlustki, et see monitor pakub erakordset väärtust.

FAQ:

K: Mis on Mini LED-tehnoloogia?

V: Mini LED-tehnoloogia kasutab ekraani taustvalgustuse süsteemis väiksemaid ja tihedamaid LED-e, mille tulemuseks on parem heledus ja musta tase.

K: Mis on DisplayHDR 1000 sertifikaat?

V: DisplayHDR 1000 sertifikaat on ekraanide kõrge standard, mis kinnitab nende võimet toota hämmastavat suure dünaamilise ulatusega sisu suurepärase kontrasti ja värvitäpsusega.

K: Kas AOC Q27G3XMN toetab FreeSynci?

V: Kuigi seda pole otseselt öeldud, on monitoril adaptiivne sünkroonimistehnoloogia, mis ühildub FreeSynciga.

K: Kas Q27G3XMN sobib konsoolide mängimiseks?

V: Jah, monitor toetab 120 Hz värskendussagedust, mistõttu on see ideaalne Sony ja Microsofti uusimatel konsoolidel mängimiseks.